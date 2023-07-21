Архангельские налоговики предложили владельцам крутых иномарок раскошелиться

Вот такой «прайс-лист» транспортного сбора выкатили архангельские налоговики счастливым владельцам престижных автомобилей от зарубежных производителей (сборка в России не производится):

- BENTLEY CONTINENTAL GT (635 л.с.) - 285 750 руб;

- MERCEDES-BENZ AMG G63 (585 л.с.) – 263 250 руб.;

- LAND ROVER RANGE ROVER (564, 20 л.с.) – 253 890 руб.;

- BENTLEY CONTINENTAL GT V8 (528 л.с.) – 217 800 руб.;

- PORSCHE PANAMERA GTS (459,68 л.с.) – 206 856 руб;

- LAMBORGHINI HURACAN (611 л.с.) – 206 213 руб.

Цены действительны с этого года, рассылка налоговых уведомлений уже завершена.

Впрочем, по мнению наших наблюдателей, заплатить указанные суммы для приобретателей транспортных средств стоимостью выше 10 миллионов рублей не станет особой проблемой. Понты всегда дорого стоят…