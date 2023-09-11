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"Аэрофлот" вернется в Архангельск с 1 декабря текущего года

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу авиабилетов на рейсы «России» в Архангельск из Москвы и Санкт-Петербурга. Полеты возобновятся после открытия аэропорта Талаги и планируются два раза в день с 1 декабря. 

Полётная программа авиакомпании в Архангельск была приостановлена 30 апреля 2023 года, когда воздушная гавань закрылась на прием воздушных судов в связи с запланированной реконструкцией взлетно-посадочной полосы.

— Возобновление рейсов будет способствовать росту туристической активности в регионе. Архангельская область многогранна, имеет древнюю историю и органично сочетает в себе величие природы и богатство культуры. Регион активно развивается как центр познавательного и экологического туризма, продолжая бережно хранить традиции Русского Севера, — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

 С открытием полетной программы в Москву и Санкт-Петербург повысится транспортная доступность региона и для местных жителей — пассажиры смогут путешествовать через аэропорты Шереметьево и Пулково, выбрав множество направлений маршрутной сети группы Аэрофлот.

 

12 октябрь 11:53 | : Экономика

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