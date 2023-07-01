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Не пройти и не проехать. Тяжелая жизнь мусоровозов в Архангельской области

«Ну все, девчонки, мы приехали!».

Такими словами прокомментировали видео водители мусоровоза, который увяз на размытой дороге. 

С наступлением непогоды спецтехника массово застревает на маршрутах не только в отдаленных районах, но и в столице Поморья. 

Из 7000 тысяч км дорог региона всего лишь 1600 имеют асфальтовое покрытие. Все остальное – грунтовка. Проехать по ней после дождя – непростая задача, а с учетом массы техники, которая может достигать 25 тонн, практически виртуозная. 

«Осень – время, когда мы работаем в усиленном режиме, держим руку на пульсе и находимся на связи 24/7. Сигналы поступают со всей Архангельской области – подъездные пути к контейнерным площадкам и местам накопления ТКО размывает, машины застревают, и не всегда водители могут выбраться самостоятельно. Решаем проблемы оперативно, потому что от этого зависят маршруты и графики вывозов», - поделилась особенностями работы начальник управления внутреннего контроля и аудита регоператора «ЭкоИнтегратор» Ксения Жук.

Во все районы, управляющие организации и товарищества регоператор «ЭкоИнтегратор» обратился с просьбой обеспечить подъезд к местам накопления ТКО в осенний период.


28 сентябрь 07:46 | : Экономика

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