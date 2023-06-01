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"ЭкоИнтегратор" рассказал о буднях водителей мусоровозов

Работа водителя мусоровоза требует особой подготовки – каждый из мусорных баков весит около 130 кг, а всего за смену приходится погрузить примерно 200 контейнеров с отходами, рассказали в пресс-службе регоператора «ЭкоИнтегратор». С учетом того, что контейнерные площадки в основном оборудованы плохо, носить их приходится, в буквальном смысле, на руках. Такой титанический труд не каждому под силу.  

Сейчас в Архангельской области на маршрутах работают более 250 водителей. Мусоровоз – очень сложная в управлении машина. К тому же работа на ней и в городских условиях, и на бездорожье требует особых навыков – много движений задним ходом, маневрирование в узких проездах, проезд по размытым, глинистым, песчаным и болотистым грунтам. Почти у каждого водителя за спиной десятки лет вождения. В среднем их стаж работы – 16 лет. 

Рабочий день водителя мусоровоза начинается рано утром, когда практически все еще спят. Перед выходом на маршрут машины внимательно осматриваются, проверяется исправность и только после этого они могут покинуть автопарк. 

«И в метель, и в тридцатиградусный мороз – в любую погоду работаем, чтобы обеспечить своевременный и бесперебойный вывоз отходов. Транспортный парк обновляется, сейчас спецтехника комфортнее и быстрее, чем та, на которой приходилось ездить раньше. Однако, если бы не дороги, а вернее их отсутствие, то машины были бы целее», – поделился подробностями своей работы водитель с 37-летним стажем Сергей Куликов. 

За смену водители добираются до самых труднодоступных мест региона, среди них и островные территории. Зачастую им приходится использовать альтернативные способы перевозки, например, паромные переправы.

 

24 июль 17:33 | : Экономика

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