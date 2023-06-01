Видео от "ЭкоИнтегратора": Отсутствие дорог в Поморье убивает мусоровозы

Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» знакомит жителей Архангельска с особенностями своей работы.



Водители сняли эпичное видео вывоза отходов с пункта временного накопления (ПВН) в одном из районов Архангельской области. Техника не справляется с болотистыми участками и отсутствием дорог – проваливается в ямы, вязнет и ломается в процессе работы. Сотрудники регоператора при помощи подручных средств вытаскивают машины и делают все возможное, чтобы вывезти мусор на полигон. В итоге мусоровоз получил серьезные повреждения и лишился десяти колес.



«Вывоз отходов с ПВН часто превращается в самый настоящий квест. Мусоровозы застревают, проваливаются в грязь, овраги и заболоченные участки – тросы не выдерживают 25-тонной техники, отлетают бамперы. Водители, как могут, пытаются вытащить и сохранить транспорт, а вместе с ним и вывезти отходы – оперативно выстилают участки дорог бревнами, засыпают песком, прокладывают новые маршруты. Работа, мягко говоря, непростая – она требует терпения, профессионализма и оперативной реакции. А непогода и распутица только усложняют задачу», - рассказывает начальник управления внутреннего контроля и аудита регоператора «ЭкоИнтегратор» Ксения Жук.



Напомним, Архангельская область – один из самых сложных субъектов с точки зрения транспортной логистики. Из 7000 тысяч км. дорог всего лишь 1600 асфальтированы. В российском рейтинге регионов по качеству дорожного покрытия Архангельск занимает последнее место.