Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Видео от "ЭкоИнтегратора": Отсутствие дорог в Поморье убивает мусоровозы

Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» знакомит жителей Архангельска с особенностями своей работы.

 Водители сняли эпичное видео вывоза отходов с пункта временного накопления (ПВН) в одном из районов Архангельской области. Техника не справляется с болотистыми участками и отсутствием дорог – проваливается в ямы, вязнет и ломается в процессе работы. Сотрудники регоператора при помощи подручных средств вытаскивают машины и делают все возможное, чтобы вывезти мусор на полигон. В итоге мусоровоз получил серьезные повреждения и лишился десяти колес.

 «Вывоз отходов с ПВН часто превращается в самый настоящий квест. Мусоровозы застревают, проваливаются в грязь, овраги и заболоченные участки – тросы не выдерживают 25-тонной техники, отлетают бамперы. Водители, как могут, пытаются вытащить и сохранить транспорт, а вместе с ним и вывезти отходы – оперативно выстилают участки дорог бревнами, засыпают песком, прокладывают новые маршруты. Работа, мягко говоря, непростая – она требует терпения, профессионализма и оперативной реакции. А непогода и распутица только усложняют задачу», - рассказывает начальник управления внутреннего контроля и аудита регоператора «ЭкоИнтегратор» Ксения Жук.

 Напомним, Архангельская область – один из самых сложных субъектов с точки зрения транспортной логистики. Из 7000 тысяч км. дорог всего лишь 1600 асфальтированы. В российском рейтинге регионов по качеству дорожного покрытия Архангельск занимает последнее место.

11 июль 08:32 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Пифан и другие
«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (116)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20