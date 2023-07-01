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"ЭкоИнтегратор" разрабатывает свою "дорожную карту" в Новодвинске

Такое решение приняли на выездном заседании общественного совета при регоператоре, которое прошло в Новодвинске. 

Дорожная карта будет представлять собой алгоритм, который разъяснит и сделает понятным процесс заключения договоров с региональным оператором, вывоза отходов с территорий и регулирования графиков. К работе подключатся представители ГСК, СНТ и члены общественного совета: депутаты, представители НКО, экологических движений и органов власти. 

Взаимодействие с СНТ и ГСК – один из наиболее сложных и проблемных вопросов в деятельности регоператора. Недавно для этих категорий были отменены нормативы накопления отходов, сейчас идет расчет новых. Предполагается, что новые нормативы или замещающий акт Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области примет до конца года. Это внесет определенность при формировании платежей. Однако важно уже сейчас определить основные правила взаимодействия собственников ТКО и регоператора.

«Все стороны стремятся решить разногласия, которые возникли между дачниками, собственниками гаражей и региональным оператором – наладить системный вывоз отходов, избежать стихийных свалок», - говорит председатель общественного совета Кирилл Алескеров.

Напомним, сегодня в регионе 248 СНТ, из них договоры на вывоз отходов заключили чуть больше половины. С ГСК же ситуация значительно хуже – из 743 к сотрудничеству готовы лишь 76, по остальным возникают споры.

22 сентябрь 17:28 | : Экономика

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