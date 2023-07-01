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В Архангельске опасно там, где не строят

Такой вывод можно сделать из откровений архангельского таксиста (в юбке), опубликованных на сайте 29.ru.

Екатерина рассказала журналистам, что она и ее коллеги по извозу чаще всего отказываются везти пассажиров в отдаленные районы областной столицы – Маймаксу, Левый берег, Сульфат.

И дело не только в дальней дороге и проблемой найти пассажиров на обратный путь. Пассажиры в конечной точке часто сбегают, не заплатив.

Екатерина:

- За наличные туда заказы почти не берут, потому что есть риск съездить за свой счет. Вот по безналу туда ездят, но тоже неохотно, потому что возвращаться оттуда чаще всего приходится пустым. Там если и найдется заказ обратно в город, то он обычно за наличку, а это снова риски.

Делаем вывод – в трех названных районах живет большое количество маргиналов, приличные люди стараются оттуда переехать при первой возможности.

Зато на Варавино, Второй и Третий лесозаводы, тоже не ближний свет, таксисты берут заказы с удовольствием, описанные выше инциденты там чрезвычайно редки. И именно в этих районах в последнее время идет интенсивное строительство. Причем не только муниципального, но и коммерческого жилья.

Увы, по мнению наших наблюдателей исправить подобную ситуацию в обозримом будущем вряд ли представляется возможным. Впрочем, и в мировых столицах есть подобные неблагополучные гетто.

(на фото: Маймакса во всей «красе»)

20 сентябрь 12:37 | : Экономика

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