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Почти половина архангелогородцев никогда никому не дают деньги взаймы

Дать в долг сослуживцам прижимистые северяне готовы больше денег, чем в прошлом году, но эта сумма все равно много меньше, чем одалживают друзьям и родственникам.

10% архангелогородцев чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 7% — к друзьям. 2% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый россиянин чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (22%). 55% ни у кого не берут денег в долг.

 21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 20% — друзьям, 9% — коллегам. 47% признались, что никому не дают денег взаймы.

 Средняя сумма, которую наши люди могут одолжить родственникам, составляет 15 800 руб., другу — 11 500 руб., коллеге — 6 500 руб.

02 август 08:42 | : Будни

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