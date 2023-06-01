Почти половина архангелогородцев никогда никому не дают деньги взаймы

Дать в долг сослуживцам прижимистые северяне готовы больше денег, чем в прошлом году, но эта сумма все равно много меньше, чем одалживают друзьям и родственникам.

10% архангелогородцев чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 7% — к друзьям. 2% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый россиянин чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (22%). 55% ни у кого не берут денег в долг.



21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 20% — друзьям, 9% — коллегам. 47% признались, что никому не дают денег взаймы.



Средняя сумма, которую наши люди могут одолжить родственникам, составляет 15 800 руб., другу — 11 500 руб., коллеге — 6 500 руб.