На ЖК «О`Берег» Группы Аквилон в Архангельске завершены общестроительные работы

Первый проект Группы Аквилон в округе Майская Горка на пр. Ленинградский - экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира», готовится к вводу в эксплуатацию.

В настоящее время общестроительные работы на ЖК «О`Берег» практически завешены. Производится благоустройство территории. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.

Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. Из окон квартир нового дома открываются красивые виды на Северную Двину.



Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания дому «воздушности». Предусматрена декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский. Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.



При строительстве применялись качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполнена по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.



Как и все жилые комплексы Группы Аквилон в новом объекте реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.



Благоустройство организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% земельного участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.



Напомним, что 2021 году Группа Аквилон приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. Строительство жилого комплекса осуществлено с соблюдением всех действующих градостроительных нормативов.

Сейчас Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах на ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



