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На ЖК «О'Берег» в Архангельске возводят монолитные конструкции кровли

Первый проект Группы Аквилон в округе Майская Горка на пр. Ленинградский, это экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира». 

 В настоящее время на стройплощадке ЖК «О'Берег» завершено устройство каркаса и перекрытий 16-го этажа, а также лестниц и площадок. Выполняются работы по возведению монолитных конструкций кровли. На 80% выполнена кладка наружных стен -8-го этажа, на 30% - 9-11-го этажей, облицовка выполнена более чем на 50%. Внутренние перегородки монтируются на 7-м этаже. Строители ведут монтаж оконных блоков, прокладку внутридомовых сетей электроснабжения и наружных инженерных сетей.

Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. Из окон квартир нового дома будут открываться красивые виды на Северную Двину.

 Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский. Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.

 При строительстве применяются качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполняется по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.

 Как и все жилые комплексы Группы Аквилон в новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

 Благоустройство планируется организовать по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.

 Напомним, что 2021 году Группа Аквилон приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. Строительство ведется с соблюдением действующих градостроительных нормативов.

12 январь 09:43 | : Экономика

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