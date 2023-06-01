Сотрудники архангельских компаний часто переносят болезни на рабочем месте

Сотрудникам с небольшим стажем и работникам с высокой заработной платой ходить на больничные невыгодно в финансовом плане: они теряют в доходе. Нередко эти люди не обращаются в поликлинику и предпочитают «болеть на работе», подвергая коллег опасности заражения.

Доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности, как и 4 года назад, достаточно редки для архангельского бизнеса: у 7 из 10 работодателей они отсутствуют.



4% компаний сотрудникам, ушедшим на больничный, доплачивают до среднего заработка, еще 4% — до фактического заработка (т. е. суммы, которую работник получил, если бы трудился, а не болел). В 1 из 100 компаний доплачивают до полного оклада. Еще 1% работодателей практикует фиксированную выплату сверх больничного листа.

(фото с https://medru.su/health/kogda-nuzhno-idti-na-rabotu-posle-bolezni.html