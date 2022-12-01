Наш ответ эпидемиям. Три вопроса по больничным листам

В России стремительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, а вместе с этим – и потребность работников в оформлении больничных листов. Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, ответила на три самых популярных вопроса про больничные выплаты.
Больничный лист — официально «листок нетрудоспособности» — документ, который подтверждает, что человек болеет, не может работать и ему положено пособие во временной нетрудоспособности. Ограничений на количество больничных листов в год нет. Напомним, с 1 января 2022 года больничные в России оформляются в электронном виде, а пособия назначаются в беззаявительном порядке.
Уведомления о том, что сотруднику открыт, продлён или закрыт листок нетрудоспособности, приходят работодателям из Фонда социального страхования (ФСС) в автоматическом режиме — в фонд сведения направляют медицинские организации.
От чего зависит размер выплаты по больничному?
Размер пособия зависит от страхового стажа сотрудника:
· если стаж меньше 6 месяцев — размер пособия за полный календарный месяц приравнивается к размеру МРОТ с учётом районных коэффициентов, установленных в регионе или местности;
· если стаж меньше 5 лет — размер пособия составляет 60% от среднего заработка;
· если стаж работника от 5 до 8 лет — размер больничного составляет 80% от среднего заработка;
Если сотрудник уволился из организации, но в течение 30 дней после ухода утратил трудоспособность из-за травмы или заболевания, ему выплатят 60% от среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Если болезнь или травма получена в результате опьянения, то пособие рассчитывается по МРОТ за весь период нетрудоспособности (с 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 руб.).
Расчётный период для пособия по временной нетрудоспособности — последние два календарных года, предшествующих году начала страхового случая. То есть, для больничных в этом году — это 2021 и 2020 годы.
Как посчитать, какую выплату по больничному я в итоге получу?
Предположим, что вы болели Иванов Иван Иванович болел с 5 по 9 декабря 2022 года, а ваш страховой стаж составляет 7 лет.
3. Определяем средний дневной размер пособия с учётом стажа. В нашем примере стаж составляет 7 лет, значит, размер больничного пособия составит 80% от среднего дневного заработка: 2 150* 0,8 = 1720 рублей 54 копейки в день. Дневной размер пособия умножаем на число дней нетрудоспособности и получаем сумму, которую выплатят по итогам больничного: 1720,54 × 15 = 25 808 рублей 10 копеек.
Каким образом будет оплачен больничный, если в прошлом году я не работала?
В этом случае при расчётах нужно исходить из минимальной оплаты труда — 13 890 ₽ до 31 мая 2022 года и 15 279 ₽ с 1 июня 2022 с учётом районного коэффициента (если он установлен). То есть, сумма заработка сотрудника за расчётный период составит минимум 24 МРОТ. И уже на основании этих данных будет сделан расчёт, который будет зависеть от продолжительности больничного, общего трудового стажа и прочего.