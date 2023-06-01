Ассоциация Северный морской путь добилась закона о северном завозе

4 августа 2023 года Закон о северном завозе подписал Президент России. Документ станет основой для практической реализации в следующей навигации СМП.

Напомним, что для 2.5 млн населения, живущего в Арктической зоне РФ, этот закон является очень важным для обеспечения северян всем необходимым тех многочисленных регионов в Арктике, куда «только самолетом можно долететь». Организовать доставку грузов в эти Арктические регионы в короткую летнюю навигацию морским и речным транспортом совсем не просто. В соответствии с законом северный завоз - это комплекс организационных, транспортно-логистических мероприятий по регулярному, бесперебойному снабжению грузами населения территорий северного завоза, а также финансовых механизмов обеспечения такого снабжения.

Партнеры АСМП в НАО, Саха-Якутия, Чукотке, ПАО СМП, ФЕСКО, ЛОРП хорошо знают, что любой сбой в организации северного завоза может привести к провальным итогам. И тогда, сравнительно дешевое решение доставки грузов морским и речным транспортом товаров длительного пользования станет невозможным. Цена этих ошибок известна. Не раз приходилось доставлять в северные регионы дизтопливо самолетами, выручать из ледового плена речные суда, делая буквально «золотой» каждую доставленную в Арктику тонну груза. Новый закон о северном завозе должен положить всему этому конец.

Напомним, что доставляемые северным завозом грузы подразделяются на грузы первой и второй категории в соответствии со значимостью для жизнедеятельности районов Крайнего Севера. Включая и вопрос обороноспособности страны, работу спасательной службы и модернизацию инфраструктуры Северного морского пути. Закон ждали все партнеры АСМП: региональные власти АЗРФ, бизнес, финансовые структуры, экологи по причине необходимости избежать знаменитой пословицы: «У семи нянек дитя без глазу». Практическая реализация северного завоза осложнялась «замораживанием» средств из-за задержки с оплатой, недостатком крытых складских помещений, недостатком судов, финансовой дисциплиной, вопросами расхождения между железнодорожными и портовыми правилами при перегрузке в портах.

Это далеко не полный перечень проблем северного завоза. Новый закон прописал единого организационного координатора со стороны Правительства России. Им стало министерство Арктики и Дальнего Востока РФ, а также единого транспортного оператора. Срок окончательного назначения транспортного оператора станет 2026 год.

Мы будем следить за правоприменительной практикой закона о северном завозе, который начнет работать со следующей навигации. Уже на следующей конференции профильные федеральное министерство, партнеры АСМП выступят не только по поводу итогов навигации в 2023 году, но и дадут свой прогноз относительно применения закона о северном завозе во время навигации по СМП в 2024 году.

Одно совершенно очевидно - закон дает зеленый свет для миллионов тонн важнейших грузов в Арктику и увеличение грузопотока на Северном морском пути. Вместе с транспортировкой природных ресурсов северный завоз является основой роста логистической значимости и необходимости ускоренного развития инфраструктуры Северного морского пути.

(фото с https://www.amurpolit.ru/kompleksnaya-sistema-upravleniya-severnym-zavozom-22479/)