Кадровики рассказали о зарплате архангельских учителей в новом учебном году

По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, количество вакансий для учителей и преподавателей в России в августе 2023 года выросло до 11 500 тысяч, что на 19% по сравнению с июлем. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат, а также выделили топ самых «дорогих» вакансий для школьных учителей в регионах СЗФО.
Средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей, два года назад – 38,5 тысячи рублей). В Архангельской области накануне нового учебного года доход в вакансиях для учителей находится в диапазоне от 30 000 до 57 471 рублей. По сравнению с 2021 годом доход в подобных вакансиях вырос почти на 7 500 рублей.
В регионах СЗФО одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях учителей от компаний в Карелии (от 30 000 до 70 000 рублей), Санкт-Петербурге (от 35 000 до 68 966) и Мурманской области (от 38 000 до 55 500). А вот самые низкие зарплаты скорее всего получат учителя из Вологодской (до 40 230) и Псковской области (от 22 989 до 44 483 рублей). Более того аналитика показывает, что за два года сразу в трёх регионах СЗФО зарплата в вакансиях для учителей упала: в Ленобласти (падение на 5 000 рублей), в Мурманской области (падение на 6400) и в Псковской области (-2 000).
По другим регионам страны наиболее высокие зарплаты учителям сейчас предлагают в Москве (74 тысячи рублей), в Сургуте (62,1 тысячи рублей), в Калуге (57,8 тысячи рублей).
Регион
Доля вакансий для учителей
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)
2023
2021
Санкт-Петербург
74,1%
35 000 - 68 966
33 500 - 60 000
Калининградская область
10,1%
25 000 - 45 000
25 000 - 35 000
Ленинградская область
5,8%
30 000 - 50 000
27 500 - 55 000
Вологодская область
3,8%
25 000 - 40 230
20 000 - 34 483
Мурманская область
1,9%
38 000 - 55 500
34 483 - 61 983
Республика Карелия
1,2%
30 000 - 70 000
27 000 - 48 851
Архангельская область
1,1%
30 000 - 57 471
28 736 - 50 000
Псковская область
1,1%
22 989 - 44 483
35 000 - 46 667
Республика Коми
0,6%
34 483 - 51 724
28 736 - 50 000
Новгородская область
0,4%
26 293 - 40 000
28 736 - 40 000
Отметим, что большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, однако накануне учебного года спрос вырос и здесь.
Топ актуальных вакансий для школьных учителей с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами, регионы СЗФО:
(фото с https://ptoday.ru)