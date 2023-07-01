В Архангельской области спрос на учителей вырос почти на 50%

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, накануне начала учебного года выяснила, как изменился спрос на специалистов в сфере образования и науки за год и выросли ли предлагаемые зарплаты.
Количество вакансий для учителей в Архангельской области выросло по итогам июля на 43% по сравнению с июлем 2022. Подобный рост спроса на преподавателей, репетиторов и учителей всевозможных категорий и предметов в первую очередь обусловлен началом подготовки компаний к новому учебному сезону. В целом по России рост составил +39%. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).
Средняя предлагаемая учителям зарплата в Архангельской области за год немного выросла: до почти 39 000 руб. (рост на 207 рублей). При этом по России в целом наблюдается более выраженная зарплатная динамика: рост на 5 430 рублей (до 42 360).
При этом самую большую зарплату преподавателям, учителям и репетиторам на Северо-Западе страны предлагают компании из Ненецкого АО (до 85 000), а самые маленькие – в Псковской области (чуть более 32 000). За год сильнее всего прибавили в зарплатах для учителей компании из Карелии (+19 800 до почти 55 000), а также калининградские работодатели (+11 000 до почти 37 000 рублей).
«Cредняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент не меньше 59 000 – 65 000 рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определенный тренд: сейчас каждый пятый соискатель, ищущий работу в образовательной сфере на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы. В целом по СЗФО это уже более 4 000 человек», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Медианная предлагаемая зарплата в образовательной сфере, регионы СЗФО, 2023:
регион
Средняя предлагаемая зарплата
Динамика за год
Ненецкий АО
85 000 ₽
15 000 ₽
Республика Карелия
54 966 ₽
19 871 ₽
Республика Коми
54 600 ₽
600 ₽
Санкт-Петербург
49 918 ₽
2 331 ₽
Мурманская область
43 557 ₽
5 235 ₽
Ленинградская область
43 088 ₽
7 211 ₽
Калининградская область
36 894 ₽
11 071 ₽
Архангельская область
38 900 ₽
207 ₽
Псковская область
32 137 ₽
83 ₽
Новгородская область
34 900 ₽
788 ₽
Россия
42 365 ₽
5 432 ₽
Северо-Западный ФО
42 206 ₽
5 499 ₽
Отметим также, что по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 15 место в рейтинге наиболее престижных (таковой ее считают 1% жителей региона). И наоборот – в рейтинге самых мало престижных профессия учителя оказались на 8 месте (их выбрал 7% респондентов).
Топ высокооплачиваемые вакансий для учителей, репетиторов и преподавателей, Архангельская область: