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В Архангельской области спрос на учителей вырос почти на 50%

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, накануне начала учебного года выяснила, как изменился спрос на специалистов в сфере образования и науки за год и выросли ли предлагаемые зарплаты. 

Количество вакансий для учителей в Архангельской области выросло по итогам июля на 43% по сравнению с июлем 2022. Подобный рост спроса на преподавателей, репетиторов и учителей всевозможных категорий и предметов в первую очередь обусловлен началом подготовки компаний к новому учебному сезону. В целом по России рост составил +39%. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

Средняя предлагаемая учителям зарплата в Архангельской области за год немного выросла: до почти 39 000 руб. (рост на 207 рублей). При этом по России в целом наблюдается более выраженная зарплатная динамика: рост на 5 430 рублей (до 42 360). 

При этом самую большую зарплату преподавателям, учителям и репетиторам на Северо-Западе страны предлагают компании из Ненецкого АО (до 85 000), а самые маленькие – в Псковской области (чуть более 32 000). За год сильнее всего прибавили в зарплатах для учителей компании из Карелии (+19 800 до почти 55 000), а также калининградские работодатели (+11 000 до почти 37 000 рублей).  

«Cредняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент не меньше 59 000 – 65 000 рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определенный тренд: сейчас каждый пятый соискатель, ищущий работу в образовательной сфере на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы. В целом по СЗФО это уже более 4 000 человек», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.  

Медианная предлагаемая зарплата в образовательной сфере, регионы СЗФО, 2023:

регион

Средняя предлагаемая зарплата

Динамика за год

Ненецкий АО

85 000 ₽

15 000 ₽

Республика Карелия

54 966 ₽

19 871 ₽

Республика Коми

54 600 ₽

600 ₽

Санкт-Петербург

49 918 ₽

2 331 ₽

Мурманская область

43 557 ₽

5 235 ₽

Ленинградская область

43 088 ₽

7 211 ₽

Калининградская область

36 894 ₽

11 071 ₽

Архангельская область

38 900 ₽

207 ₽

Псковская область

32 137 ₽

83 ₽

Новгородская область

34 900 ₽

788 ₽


Россия

42 365 ₽

5 432 ₽

Северо-Западный ФО

42 206 ₽

5 499 ₽

 

Отметим также, что по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 15 место в рейтинге наиболее престижных (таковой ее считают 1% жителей региона). И наоборот – в рейтинге самых мало престижных профессия учителя оказались на 8 месте (их выбрал 7% респондентов). 

Топ высокооплачиваемые вакансий для учителей, репетиторов и преподавателей, Архангельская область: 

 

18 август 08:06 | : Экономика

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