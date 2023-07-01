В Архангельской области спрос на учителей вырос почти на 50%

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, накануне начала учебного года выяснила, как изменился спрос на специалистов в сфере образования и науки за год и выросли ли предлагаемые зарплаты.

Количество вакансий для учителей в Архангельской области выросло по итогам июля на 43% по сравнению с июлем 2022. Подобный рост спроса на преподавателей, репетиторов и учителей всевозможных категорий и предметов в первую очередь обусловлен началом подготовки компаний к новому учебному сезону. В целом по России рост составил +39%. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

Средняя предлагаемая учителям зарплата в Архангельской области за год немного выросла: до почти 39 000 руб. (рост на 207 рублей). При этом по России в целом наблюдается более выраженная зарплатная динамика: рост на 5 430 рублей (до 42 360).

При этом самую большую зарплату преподавателям, учителям и репетиторам на Северо-Западе страны предлагают компании из Ненецкого АО (до 85 000), а самые маленькие – в Псковской области (чуть более 32 000). За год сильнее всего прибавили в зарплатах для учителей компании из Карелии (+19 800 до почти 55 000), а также калининградские работодатели (+11 000 до почти 37 000 рублей).

«Cредняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент не меньше 59 000 – 65 000 рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определенный тренд: сейчас каждый пятый соискатель, ищущий работу в образовательной сфере на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы. В целом по СЗФО это уже более 4 000 человек», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Медианная предлагаемая зарплата в образовательной сфере, регионы СЗФО, 2023:

регион Средняя предлагаемая зарплата Динамика за год Ненецкий АО 85 000 ₽ 15 000 ₽ Республика Карелия 54 966 ₽ 19 871 ₽ Республика Коми 54 600 ₽ 600 ₽ Санкт-Петербург 49 918 ₽ 2 331 ₽ Мурманская область 43 557 ₽ 5 235 ₽ Ленинградская область 43 088 ₽ 7 211 ₽ Калининградская область 36 894 ₽ 11 071 ₽ Архангельская область 38 900 ₽ 207 ₽ Псковская область 32 137 ₽ 83 ₽ Новгородская область 34 900 ₽ 788 ₽

Россия 42 365 ₽ 5 432 ₽ Северо-Западный ФО 42 206 ₽ 5 499 ₽

Отметим также, что по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 15 место в рейтинге наиболее престижных (таковой ее считают 1% жителей региона). И наоборот – в рейтинге самых мало престижных профессия учителя оказались на 8 месте (их выбрал 7% респондентов).

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