"ЭкоИнтегратор" масштабно обновил свой автопарк

За последние три года было закуплено 106 единиц техники. Такого масштабного обновления автопарка в области не было никогда. Всего в рабочем состоянии у регионального оператора 230 мусоровозов.

В транспортном парке в основном машины отечественного производства – на базе КАМАЗа. Вся техника имеет большую грузоподъемность и вместительность, что позволяет справляться с большим объемом отходов. А современные системы компрессии обеспечивают максимальную плотность загрузки – это значительно оптимизирует транспортные расходы. Машины закупают с учетом двух основных критериев: особенности местности, на которой они будут работы, и контейнерного парка, который они будут обслуживать.

«Один из главных критериев для покупки – дороги на запланированном маршруте: грунтовые или асфальтированные и их состояние. Учитываем и контейнерный парк, с которым будет работать мусоровоз. У нас в крупных городах Архангельской области практически везде установлены пластиковые контейнеры – для них нужна техника с задней загрузкой. Там, где установлены металлические контейнеры, закупаются машины с боковой загрузкой. Для вывоза крупногабаритных отходов привлекают ломовозы», – рассказывает начальник отдела по обеспечению сбора и транспортирования ТКО регоператора «ЭкоИнтегратор» Анна Маслова.

Ежедневно обращением с ТКО заняты почти 200 единиц спецтехники – они собирают отходы с контейнерных площадок по всему региону, вывозят их бестарным способом и отправляют на сортировку или в пункты накопления. Еще 40 мусоровозов обычно находятся в резерве на случай поломок машин на маршруте и нештатных ситуаций – например, как сегодня. Весь транспорт, включая резерв, в работе – из-за постоянных дождей и высокой влажности дороги во многих районах размыты. Уборка ведется в муниципальных центрах и доступных к проезду спецтехники населенных пунктах. В ближайшее время техника будет отправлена в отделенные и требующие особого внимания районы.