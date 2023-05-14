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Архангелогородцы рассуждают о своем профессиональном росте

46% жителей Поморья чувствуют, что профессионально развиваются и растут на работе: «Учусь новому в процессе деятельности». В том, что теряют навыки на нынешней позиции, признаются 12%.

Респонденты чаще всего объясняют это рутиной и отсутствием интересных задач. Каждый третий (35%) не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков: «Просто выполняю свои функции и получаю деньги».

 О положительном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще архангелогородцы до 34 лет (49 и 39% соответственно). Видящих возможности для профессионального развития больше среди северян с доходом свыше 80 тыс. руб. (46%), тогда как о состоянии «застоя» чаще сообщают зарабатывающие менее 50 тыс. руб. (42%).

Люди с высшим образованием более критичны к своим обязанностям: об утрате навыков на работе они сообщают почти вдвое чаще респондентов со средним профессиональным образованием (13% против 7%).

09 июль 08:18 | : Экономика

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