В Северодвинске стало приятно выбрасывать мусор

Об установке новеньких контейнеров под бытовые отходы сообщил глава города корабелов Игорь Арсентьев. Причем под каждый вид мусора отдельно, что соответствует современному подходу к переработке и экологии.

В ближайшее время синие контейнеры с соответствующими надписями – куда что складывать – появятся на 49 площадках в различных районах Северодвинска.

Игорь Арсеньев:

- Они (контейнеры) предназначены для сбора «сухого» мусора - пластика, стекла, бумаги и металла.

С понедельника ЭкоИнтегратор перейдет на новый график вывоза контейнеров РНО - с 2 до 4 раз в неделю.