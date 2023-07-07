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В Северодвинске стало приятно выбрасывать мусор

Об установке новеньких контейнеров под бытовые отходы сообщил глава города корабелов Игорь Арсентьев. Причем под каждый вид мусора отдельно, что соответствует современному подходу к переработке и экологии.

В ближайшее время синие контейнеры с соответствующими надписями – куда что складывать – появятся на 49 площадках в различных районах Северодвинска.

Игорь Арсеньев:

- Они (контейнеры) предназначены для сбора «сухого» мусора - пластика, стекла, бумаги и металла. 

С понедельника ЭкоИнтегратор перейдет на новый график вывоза контейнеров РНО - с 2 до 4 раз в неделю. 

 

07 июль 14:36 | : Экономика

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