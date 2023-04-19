«РВК-Архангельск» благоустроил более 130 участков в городе

Более 2 тысяч квадратных метров городских территорий благоустроили специалисты «Росводоканал Архангельск» за полтора летних месяца. На местах зимне-весенних раскопов профильные бригады водоканала восстановили асфальт, тротуарную плитку, отреставрировали газоны,

Все объекты, по которым были открыты ордера в зимне-весенний период ремонтной кампании, закрыты и подписаны администрациями городских округов. На ремонт поврежденных участков дорог потребовалось более 300 тонн асфальта.

«Для проведения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия и зеленых зон при цехе строительства сетей создано несколько бригад по благоустройству. Такая практика у нас существует уже третий год, наши специалистов накопили большой опыт, их компетенции в этом направлении значительно выросли. За период с 15 мая по 30 июня нами закрыто 133 ордера, что составляет 100% от плана. Работы по асфальтированию и приведению в порядок газонов продолжаются по тем адресам, где раскопки идут в летний период», - рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.

В сезон кампании по благоустройству 2023 года был кардинально изменен подход к работам. Специалисты пересмотрели и скорректировали график работы водителей и бригад: теперь самосвалы на асфальтовый завод выезжают с базы уже в семь часов утра, а не в 8, как это было ранее. Это дало возможность избежать очереди на получение асфальта и уже 8 утра приступить к асфальтированию. Такой метод позволяет полностью укладываться в ежедневные планы и соблюдать график восстановительных работ.