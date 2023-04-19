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"РВК-Архангельск" предупреждает о лжеквитанциях от "левых" коммунальщиков

Мошенники продолжают обманывать жителей Архангельска. Каждый месяц в почтовых ящиках северяне находят «платёжные» извещения от компаний, в которых лжекоммунальщики призывают горожан провести метрологическую поверку счётчиков воды, без которой приборы якобы считаются «непригодными для учёта водопотребления».   

Объявления внешне похожи на платежные квитанции. На них нанесены «цифровые коды» и даны ссылки на российское законодательство. «РВК-Архангельск» постоянно напоминает горожанам, что предприятие не имеет к деятельности этих служб никакого отношения. 

 Потребители должны помнить, что опломбированные псевдо коммунальными компаниями счётчики на учёт в «РВК-Архангельск» не принимаются, и абонент не сможет производить расчёты за потреблённый ресурс по такому водомеру.  

Решение о поверке или замене прибора учета абонент принимает самостоятельно, исходя из сроков межповерочного интервала. Срок поверки прибора учёта указан в технической документации к нему, а также в акте ввода в эксплуатацию. Этот документ остаётся у абонента. Кроме того, дата поверки прибора учёта отражена в ежемесячных квитанциях за услуги водоснабжения в графе «Показания индивидуальных приборов учета воды». 

 «В наших квитанциях на оплату услуг водоснабжения и водоотведения всегда указан срок поверки индивидуальных приборов учета. И если в платёжном документе пропадает номер прибора учета, значит, срок поверки вышел. В этом случае нужно направить заявку в «РВК-Архангельск» любым удобным способом и наши специалисты выполнят полный комплекс работ по поверке или замене счётчиков. Важно помнить, что оказывать подобные услуги могут только аккредитованные организации. Мы призываем горожан быть внимательнее и не доверять сомнительным фирмам», – рассказала коммерческий директор «Росводоканал Архангельск» Светлана Шадрина.

 В столице Поморья законную поверку счётчиков можно заказать в «РВК-Архангельск». Обращение можно оставить в мобильном приложении «РВК.Услуги», на сайте компании, направить заявку на электронную почту: arhsale@rosvodokanal.ru или отправить сообщение в Whats-App на номер: +7-8182-61-00-00.

03 июль 11:59 | : Экономика / Скандалы

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