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В Архангельской области вахтовики могут заработать до 160 рублей в месяц

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, зафиксировали значительный рост спроса на вахтовых работников в стране: за май-июнь количество вакансий для них увеличилось почти в два раза (+91%) относительно аналогичного периода прошлого года.

Самый заметный рост спроса на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошёл в 17 регионах России. В первой пятерке среди них: Калининградская область (+196%), Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва   (+129%) и Мурманская область (+129%). При этом «самыми вахтовыми» регионами в России остаются Республика Башкортостан (на регион приходится сразу 7% вахтовых вакансий от всего объёма в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%). 

Регионы России с динамикой вахтовых вакансий от 100% и выше, май-июнь 2023 к тому же периоду 2022 года:


Калининградская область

196%

Московская область

156%

Архангельская область

150%

Москва

129%

Мурманская область

129%

Свердловская область

126%

Астраханская область

116%

Забайкальский край

113%

Пензенская область

112%

Тюменская область

110%

Нижегородская область

110%

Амурская область

109%

Ивановская область

106%

Республика Башкортостан

106%

Владимирская область

101%

Самарская область

101%

Сахалинская область

100%

 

Вакансии с вахтовым методом работы чаще всего в стране открывают компании из отрасли   «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19,6%), «Металлургия, металлообработка» (11,5%), «Тяжелое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).

Специалисты, в которых больше всего нуждаются эти работодатели – машинисты (12% от всех предложений работы вахтовым методом), водители (11%), разнорабочие (7%) и сварщики (6%).

Высокий спрос на вахтовиков в России подогревает «зарплатную гонку», и сейчас диапазон предлагаемых зарплат для них в целом по стране перешагнул планку в 100 тысяч, и составляет 102 069 - 160 920 рублей, по данным сервиса «Люди в цифрах». В СЗФО на самые высокие заработки могут рассчитывать вахтовые работники в Калининградской области, НАО, а также Коми, Мурманской области и Петербурга. 

Диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях с вахтовым методом работы

СЗФО, май-июнь 2023, данные сервиса «Люди в цифрах», в руб.

 

Санкт-Петербург

103 448 - 172 414

Ленинградская область

90 977 - 149 425

Архангельская область

91 954 - 160 920

Республика Коми

108 900 - 172 414

Мурманская область

105 747 - 172 414

Новгородская область

86 207 - 137 000

Республика Карелия

80 460 - 136 000

Псковская область

91 00 - 130 000

Калининградская область

114 943 - 180 000

Ненецкий АО

115 000 - 164 368

  

22 июнь 09:30 | : Экономика

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