В Архангельской области вахтовики могут заработать до 160 рублей в месяц

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, зафиксировали значительный рост спроса на вахтовых работников в стране: за май-июнь количество вакансий для них увеличилось почти в два раза (+91%) относительно аналогичного периода прошлого года.

Самый заметный рост спроса на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошёл в 17 регионах России. В первой пятерке среди них: Калининградская область (+196%), Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва (+129%) и Мурманская область (+129%). При этом «самыми вахтовыми» регионами в России остаются Республика Башкортостан (на регион приходится сразу 7% вахтовых вакансий от всего объёма в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).

Регионы России с динамикой вахтовых вакансий от 100% и выше, май-июнь 2023 к тому же периоду 2022 года:



Калининградская область 196% Московская область 156% Архангельская область 150% Москва 129% Мурманская область 129% Свердловская область 126% Астраханская область 116% Забайкальский край 113% Пензенская область 112% Тюменская область 110% Нижегородская область 110% Амурская область 109% Ивановская область 106% Республика Башкортостан 106% Владимирская область 101% Самарская область 101% Сахалинская область 100%

Вакансии с вахтовым методом работы чаще всего в стране открывают компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19,6%), «Металлургия, металлообработка» (11,5%), «Тяжелое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).

Специалисты, в которых больше всего нуждаются эти работодатели – машинисты (12% от всех предложений работы вахтовым методом), водители (11%), разнорабочие (7%) и сварщики (6%).

Высокий спрос на вахтовиков в России подогревает «зарплатную гонку», и сейчас диапазон предлагаемых зарплат для них в целом по стране перешагнул планку в 100 тысяч, и составляет 102 069 - 160 920 рублей, по данным сервиса «Люди в цифрах». В СЗФО на самые высокие заработки могут рассчитывать вахтовые работники в Калининградской области, НАО, а также Коми, Мурманской области и Петербурга.

Диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях с вахтовым методом работы

СЗФО, май-июнь 2023, данные сервиса «Люди в цифрах», в руб.