В Архангельской области вахтовики могут заработать до 160 рублей в месяц

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, зафиксировали значительный рост спроса на вахтовых работников в стране: за май-июнь количество вакансий для них увеличилось почти в два раза (+91%) относительно аналогичного периода прошлого года.
Самый заметный рост спроса на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошёл в 17 регионах России. В первой пятерке среди них: Калининградская область (+196%), Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва (+129%) и Мурманская область (+129%). При этом «самыми вахтовыми» регионами в России остаются Республика Башкортостан (на регион приходится сразу 7% вахтовых вакансий от всего объёма в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).
Регионы России с динамикой вахтовых вакансий от 100% и выше, май-июнь 2023 к тому же периоду 2022 года:
Калининградская область
196%
Московская область
156%
Архангельская область
150%
Москва
129%
Мурманская область
129%
Свердловская область
126%
Астраханская область
116%
Забайкальский край
113%
Пензенская область
112%
Тюменская область
110%
Нижегородская область
110%
Амурская область
109%
Ивановская область
106%
Республика Башкортостан
106%
Владимирская область
101%
Самарская область
101%
Сахалинская область
100%
Вакансии с вахтовым методом работы чаще всего в стране открывают компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19,6%), «Металлургия, металлообработка» (11,5%), «Тяжелое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).
Специалисты, в которых больше всего нуждаются эти работодатели – машинисты (12% от всех предложений работы вахтовым методом), водители (11%), разнорабочие (7%) и сварщики (6%).
Высокий спрос на вахтовиков в России подогревает «зарплатную гонку», и сейчас диапазон предлагаемых зарплат для них в целом по стране перешагнул планку в 100 тысяч, и составляет 102 069 - 160 920 рублей, по данным сервиса «Люди в цифрах». В СЗФО на самые высокие заработки могут рассчитывать вахтовые работники в Калининградской области, НАО, а также Коми, Мурманской области и Петербурга.
Диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях с вахтовым методом работы
СЗФО, май-июнь 2023, данные сервиса «Люди в цифрах», в руб.
Санкт-Петербург
103 448 - 172 414
Ленинградская область
90 977 - 149 425
Архангельская область
91 954 - 160 920
Республика Коми
108 900 - 172 414
Мурманская область
105 747 - 172 414
Новгородская область
86 207 - 137 000
Республика Карелия
80 460 - 136 000
Псковская область
91 00 - 130 000
Калининградская область
114 943 - 180 000
Ненецкий АО
115 000 - 164 368