Вахтовикам из Архангельской области предлагают неплохие зарплаты

Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пояснили, в чем заключаются изменения и составили топ-10 вахтовых вакансий с самыми высокими зарплатами.

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 000 вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% - на водителей, 6% - на токарей, по 5% - на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% - на электромонтажников, еще по 3% - на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов.

Чаще всего работодатели ищут сотрудников для работы по вахте в Республику Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%). Работодателям из СЗФО в марте потребовалось почти 3 000 вахтовых работников. В тройке лидеров по спросу на вахтовиков в СЗФО оказались компании из Петербурга (28% вахтовых вакансий в марте от всего объема в СЗФО), Коми (15% вакансий) и Ленобласти (14%).

Одни из самых высоких зарплат для вахтовиков в СЗФО предлагают работодатели из Коми (до 160 000₽) и Калининградской области (до 164 000₽).

Регион Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) Санкт-Петербург 100 000 - 155 172 Республика Коми 105 810 - 160 920 Ленинградская область 97 701 - 140 000 Архангельская область 97 701 - 155 172 Мурманская область 106 207 - 171 264 Вологодская область 100 575 - 143 678 Республика Карелия 85 632 - 139 540 Новгородская область 85 014 - 135 632 Псковская область 91 954 - 137 931 Калининградская область 114 943 - 164 368 Ненецкий АО 91 954 - 137 931

Топ-10 вакансий России, предлагающих работу вахтовым методом, с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами:

Начальник ПТО, от 419 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/77857472

Машинист АДПМ, 400 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/76104074

Сварщик технологических трубопроводов, от 280 000 до 448 500 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/75415515

Начальник ремонтно-механического участка, до 408 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/76945424

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, от 300 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/77050405

Управляющий предприятием питания, от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/77306565

Начальник подземного участка, от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/77698853

Руководитель строительного проекта, от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/77792458

Главный маркшейдер, до 400 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/77123531

Водитель категории Е, от 245 000 до 430 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/76692519

(фото с https://www.gornovosti.ru/news/obshestvo/item/e3ebdaf7-2a31-4c8f-a621-c2d7f6d78088/)