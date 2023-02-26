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Вахтовикам из Архангельской области предлагают неплохие зарплаты

Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пояснили, в чем заключаются изменения и составили топ-10 вахтовых вакансий с самыми высокими зарплатами.

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 000 вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% - на водителей, 6% - на токарей, по 5% - на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% - на электромонтажников, еще по 3% - на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов. 

Чаще всего работодатели ищут сотрудников для работы по вахте в Республику Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%). Работодателям из СЗФО в марте потребовалось почти 3 000 вахтовых работников. В тройке лидеров по спросу на вахтовиков в СЗФО оказались компании из Петербурга (28% вахтовых вакансий в марте от всего объема в СЗФО), Коми (15% вакансий) и Ленобласти (14%).  

Одни из самых высоких зарплат для вахтовиков в СЗФО предлагают работодатели из Коми (до 160 000₽) и Калининградской области (до 164 000₽). 

Регион 

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)

Санкт-Петербург

100 000 - 155 172

Республика Коми

105 810 - 160 920

Ленинградская область

97 701 - 140 000

Архангельская область

97 701 - 155 172

Мурманская область

106 207 - 171 264

Вологодская область

100 575 - 143 678

Республика Карелия

85 632 - 139 540

Новгородская область

85 014 - 135 632

Псковская область

91 954 - 137 931

Калининградская область

114 943 - 164 368

Ненецкий АО

91 954 - 137 931

Топ-10 вакансий России, предлагающих работу вахтовым методом, с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами:

(фото с https://www.gornovosti.ru/news/obshestvo/item/e3ebdaf7-2a31-4c8f-a621-c2d7f6d78088/

 

14 март 09:20 | : Экономика

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