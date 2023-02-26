Вахтовикам из Архангельской области предлагают неплохие зарплаты

Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пояснили, в чем заключаются изменения и составили топ-10 вахтовых вакансий с самыми высокими зарплатами.
Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 000 вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% - на водителей, 6% - на токарей, по 5% - на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% - на электромонтажников, еще по 3% - на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов.
Чаще всего работодатели ищут сотрудников для работы по вахте в Республику Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%). Работодателям из СЗФО в марте потребовалось почти 3 000 вахтовых работников. В тройке лидеров по спросу на вахтовиков в СЗФО оказались компании из Петербурга (28% вахтовых вакансий в марте от всего объема в СЗФО), Коми (15% вакансий) и Ленобласти (14%).
Одни из самых высоких зарплат для вахтовиков в СЗФО предлагают работодатели из Коми (до 160 000₽) и Калининградской области (до 164 000₽).
Регион
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)
Санкт-Петербург
100 000 - 155 172
Республика Коми
105 810 - 160 920
Ленинградская область
97 701 - 140 000
Архангельская область
97 701 - 155 172
Мурманская область
106 207 - 171 264
Вологодская область
100 575 - 143 678
Республика Карелия
85 632 - 139 540
Новгородская область
85 014 - 135 632
Псковская область
91 954 - 137 931
Калининградская область
114 943 - 164 368
Ненецкий АО
91 954 - 137 931
Топ-10 вакансий России, предлагающих работу вахтовым методом, с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами:
(фото с https://www.gornovosti.ru/news/obshestvo/item/e3ebdaf7-2a31-4c8f-a621-c2d7f6d78088/)