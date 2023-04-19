"ЭкоИнтегратор" запускает новую экологическую акцию

Масштабная экологическая акция «Ставь на поВТОР!» стартует в Архангельской области. Её организует регоператор по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор»



Акция «Ставь на поВТОР!» направлена на продвижение идей рециклинга – раздельного накопления (сбора) отходов и их переработки, а также осознанного потребления. В ходе проекта будет реализован целый комплекс мероприятий, посвященных экологическому просвещению людей разных возрастов и сфер деятельности.



В программе запланированы:

- проведение открытых экоуроков и мастер-классов для детей и подростков;

- тематические лекции в вузах;

- экскурсии на Архангельский мусоросортировочный комплекс;

- развитие сети раздельного накопления отходов;

- организация плоггинг-забегов;

- создание музея артефактов, найденных на сортировке;

- конкурсы и призы для самых активных участников.



Экологичный образ жизни и бережное отношение к планете под силу каждому, уверены в регоператоре. И в Год экологии самое время обзавестись полезными привычками. Первые мероприятия акции стартуют уже в июле.