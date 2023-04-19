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"ЭкоИнтегратор" запускает новую экологическую акцию

Масштабная экологическая акция «Ставь на поВТОР!» стартует в Архангельской области. Её организует регоператор по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор»

 Акция «Ставь на поВТОР!» направлена на продвижение идей рециклинга – раздельного накопления (сбора) отходов и их переработки, а также осознанного потребления. В ходе проекта будет реализован целый комплекс мероприятий, посвященных экологическому просвещению людей разных возрастов и сфер деятельности.

 В программе запланированы:
 - проведение открытых экоуроков и мастер-классов для детей и подростков;
 - тематические лекции в вузах;
 - экскурсии на Архангельский мусоросортировочный комплекс;
 - развитие сети раздельного накопления отходов;
 - организация плоггинг-забегов;
 - создание музея артефактов, найденных на сортировке;
 - конкурсы и призы для самых активных участников.

 Экологичный образ жизни и бережное отношение к планете под силу каждому, уверены в регоператоре. И в Год экологии самое время обзавестись полезными привычками. Первые мероприятия акции стартуют уже в июле.

14 июнь 11:35 | : Экономика

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