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"ЭкоИнтегратор" отчитался об участии в "Зеленом марафоне"

Сотрудники регионального оператора «ЭкоИнтегратор» приняли участие в «Зеленом марафоне», который состоялся 6 мая. Это не просто забег, но еще и акция по раздельному сбору отходов.

«Мы с удовольствием организуем и принимаем участие в экологических акциях. «Зеленый марафон», который успешно прошел в сердце нашего города - на Набережной Северной Двины, объединяет в себе сразу несколько важных тем: здоровый образ жизни, культура раздельного сбора мусора, участие в субботнике и забота об окружающей среде. Снег и ветер не стали помехой для участников - все ушли домой с медалями и хорошим настроением, а отсортированные в ходе забега отходы отправились на мусоросортировочный комплекс (АМСК) для дальнейшей переработки», - поделился впечатлениями Шинкарев Александр, заместитель генерального директора «ЭкоИнтегратор» по производству.

Акция организована российской экологической партией «Зелёные» при поддержке Правительства Архангельской области. 


11 май 09:52 | : Экономика

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