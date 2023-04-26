У жителей Поморья растут профессиональные амбиции и самомнение

Свой личный коэффициент полезного действия на работе активный архангелогородец оценивает в 81%, коллег — в 72%, начальства — в 62%.

Свой личный коэффициент полезного действия на работе жители Поморья в среднем оценивают достаточно высоко — на 81%. При этом каждый пятый (22%) убежден, что, вопреки законам физики, его КПД превышает 100%, и только 2 человека из 100 признают, что их КПД составляет менее 10%: «Не дают реализоваться в полной мере».



КПД коллег северяне оценивают ниже личного — в среднем на 72%. То, что сослуживцы выжимают из себя больше энергии, чем потребляют, отмечает только каждый десятый (10%).



Еще более критично опрошенные настроены по отношению к руководству: КПД своего начальника подчиненные в среднем видят равным 62%. Интересно, что подобный КПД имеют лидеры рейтинга полезности депутатов Госдумы. По мнению 7%, эффективность шефа не достигает и 10%. Напротив, 9% убеждены, что руководитель выкладывается более чем на 100%.



А вот начальники КПД своих подчиненных оценили в среднем на 71%. Причем 6% опрошенных считают результативность членов своей команды сверхвысокой, низкие оценки практически не ставили.