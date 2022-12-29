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«ЭкоИнтегратор» помог архангельскому приюту для собак

Это произошло в рамках акции «Подари елке вторую жизнь!».

Сегодня благодаря компании «Регион-лес» елки, которые были привезены сюда с контейнерных площадок Архангельска, были измельчены в щепу. В ближайшее время транспортный оператор «Экопрофи» отвезет вторсырье в приют «Милосердие». Спасибо каждому ответственному архангелогородцу! Благодаря вам елка обрела вторую жизнь!

 Проект реализован ООО «ЭкоИнтегратор» в рамках плана мероприятий Года экологии в Архангельской области при содействии министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, администрации Архангельска, транспортного оператора ООО «Экопрофи» и ООО «Регион-лес».

Отметим, это не первый случай милосердного отношения регионального оператора ТКО к братьям нашим меньшим. Сотрудники компании не раз доставали котят из мусорных контейнеров и передавали их в добрые руки.

06 февраль 12:53 | : Будни

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