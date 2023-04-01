"ЭкоИнтегратор" и САФУ начинают плотное сотрудничество

Договоренность была достигнута на встрече ректора САФУ им. М.В. Ломоносова Елены Кудряшовой и генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоИнгратор» Валерия Шушкова.



Взаимодействие будет осуществляться сразу по нескольким направлениям: экологическое просвещение студентов, организация системы раздельного накопления отходов на территории вуза, подготовка профессиональных кадров с возможностью последующего трудоустройства. Сегодня регоператору нужны экологи, логисты, аналитики, специалисты по работе с населением, технологи.



«Мы готовы включиться в образовательный процесс и стать площадкой для прохождения практики студентов с дальнейшим трудоустройством в компании,- подчеркнул генеральный директор «ЭкоИнтегратора» Валерий Шушков.– Вовлечение молодежи в экологическую повестку - одна из главных задач на сегодня. Нашей отрасли нужны молодые специалисты с новыми решениями и креативным мышлением».



Студенты САФУ активно включены в экологическую повестку, а сам университет входит в число «зеленых вузов» России. Регоператор также готов поддерживать экологические инициативы и акции университета. О заинтересованности в сотрудничестве заявила и ректор САФУ Елена Кудряшова.



«Мы хотим сделать эту работу системной и выстроить партнерские отношения с ключевыми компаниями региона в этой сфере», - сказала она.



Основные направления совместной работы будут закреплены в Соглашении о сотрудничестве, которое САФУ и региональный оператор планируют подписать в мае.