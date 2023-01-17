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"ЭкоИнтегратор" принимает участие в спасении Ягринского бора

Как спасти Ягринский бор? Этот вопрос сегодня обсуждался в Северодвинске на экологической конференции, инициатором которой стала команда Общества защиты Ягринского бора (ОЗЯБ). На встрече присутствовали представители Росприроднадзора, Северного филиала ФГБНУ «ВНИРО», «Звездочки», министерства природных ресурсов и ЭкоИнтегратора. Мероприятие также посетил глава Северодвинска.

 На конференции обсудили и доработали идеи по сохранению и развитию соснового бора, куда северяне и гости Архангельской области любят приезжать и отдыхать. Это место пользуется популярностью, от которой зачастую страдает.

– Ранее мы не осуществляли взаимодействие с экологическим движением ОЗЯБ, но готовы активно включаться в совместную работу, – отметил генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – Это и вывоз отходов после ваших субботников, и размещение на согласованной с администрацией территории баков для раздельного накопления отходов.

 По итогам обсуждения ЭкоИнтегратор обменялся контактами с ОЗЯБ для оперативного взаимодействия.


03 апрель 08:33 | : Будни

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