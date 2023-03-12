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В Архангельской области больше всех страдают от скуки офис-менеджеры и сисадмины

Совершенно некогда скучать на работе учителям, воспитателям и врачам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

 По мнению архангелогородцев, самая скучная работа — у охранников (их назвали 13% опрошенных), бухгалтеров (11%) и продавцов (5%). Охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (10 и 9% соответственно), а вот большинство бухгалтеров, напротив, не скучает никогда (58%): «То отчеты, то проверки — некогда скучать!»

 Унылой и беспросветной ежедневная работа кажется 12% операторов кол-центров, 14% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру.

 А вот больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — среди учителей (68%), воспитателей (67%) и врачей (65%).

 Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин (53 и 46% соответственно). Чем старше россияне, тем больше среди них тех, кому некогда скучать: 27% среди молодежи до 24 лет и 56% среди россиян в возрасте 45+.

14 апрель 08:00 | : Экономика

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