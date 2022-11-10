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Частые прогулы школы как залог успешной карьеры в будущем

Злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и… главных бухгалтеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 В том, что они когда-то прогуливали уроки, признались 48% россиян, причем каждый двадцатый делал это часто, а еще 43% — иногда. Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

 По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное. И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и «не загнать себя». Так, среди главных бухгалтеров 7% часто пропускали уроки без уважительной причины, еще 31% — время от времени, а среди руководителей таковых 5 и 49% соответственно. Больше всего же злостных прогульщиков — среди системных администраторов (10%).

 Ранее SuperJob выяснил, что из школьных хулиганов вырастают охранники, водители и… директора.

12 январь 07:39 | : Будни

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