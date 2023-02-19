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В Архангельской области появились вакансии с высокими зарплатами

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Архангельской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

 Сильнее всего за последний месяц возросло число вакансий в сферах «Домашний персонал» (+89% год к году), «Спортивные клубы, салоны красоты» (+79%), «Инсталляция и сервис» (+66%), «Туризм, рестораны» (+53%). Кроме того, местные работодатели увеличили на 45% по сравнению с весной 2022 года спрос на специалистов в сфере добычи сырья.  В целом в 17 из 28 профессиональных сфер Архангельской области наблюдается рост спроса на новый персонал. 

 Наименее активно работодатели нанимают в последнее время работников в сфере искусства (-41% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года), специалистов в сферах страхования (-34%), закупок (-32%) и консультирования (-25%). 

 «Средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области с начала 2023 года увеличилась на 1 920 рублей и составляет порядка 53 000 рублей. Недавний опрос hh.ru показал, что 40% жителей Архангельской области, которые находятся сейчас в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. Это на 5% больше, чем весной 2022 года. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата в Архангельской области сейчас на уровне 46 000 рублей. При этом 9% жителей признаются, что у них уже есть подработка помимо основной работы, а 48% жителей ее активно ищут. По сравнению с прошлым годом потребность в подработке у жителей Архангельской области выросла на 5%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.  

 Топ высокооплачиваемых вакансий в начале апреля в Архангельской области: 

 

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07 апрель 09:08 | : Экономика

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