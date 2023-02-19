В Архангельской области появились вакансии с высокими зарплатами

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Архангельской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Сильнее всего за последний месяц возросло число вакансий в сферах «Домашний персонал» (+89% год к году), «Спортивные клубы, салоны красоты» (+79%), «Инсталляция и сервис» (+66%), «Туризм, рестораны» (+53%). Кроме того, местные работодатели увеличили на 45% по сравнению с весной 2022 года спрос на специалистов в сфере добычи сырья. В целом в 17 из 28 профессиональных сфер Архангельской области наблюдается рост спроса на новый персонал.

Наименее активно работодатели нанимают в последнее время работников в сфере искусства (-41% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года), специалистов в сферах страхования (-34%), закупок (-32%) и консультирования (-25%).

«Средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области с начала 2023 года увеличилась на 1 920 рублей и составляет порядка 53 000 рублей. Недавний опрос hh.ru показал, что 40% жителей Архангельской области, которые находятся сейчас в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. Это на 5% больше, чем весной 2022 года. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата в Архангельской области сейчас на уровне 46 000 рублей. При этом 9% жителей признаются, что у них уже есть подработка помимо основной работы, а 48% жителей ее активно ищут. По сравнению с прошлым годом потребность в подработке у жителей Архангельской области выросла на 5%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ высокооплачиваемых вакансий в начале апреля в Архангельской области:

Врач анестезиолог-реаниматолог, от 130 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78897584

Начальник электрического цеха, от 226 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78279254

Начальник отдела продаж крупным корпоративным и государственным клиентам, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77121475

Технолог общественного питания, до 180 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78507232

Линейный механик, от 160 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78822182

Автокрановщик, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78115934

Водолаз, до 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78731228

Генеральный директор транспортной компании, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78774871

Маляр по покраске автомобилей, до 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78774561

Программист 1С, до 210 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78455889