Из плавдока "Красной кузницы" вышло научное судно "Михаил Сомов"

Корабелы СРЗ «Красная Кузница» – архангельского филиала Центра судоремонта «Звёздочка» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ вывели из плавдока научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов».

Доковый ремонта судна проходил в течение двух с половиной месяцев на стапеле ПД М-32. По результатам дефектации была проведена замена части набора корпуса и наружной обшивки в носовой части правого борта. В ходе работ восстановлено почти двести погонных метров сварных швов.

Также корабелами «Красной Кузницы» выполнены демонтаж, ремонт и монтаж оборудования винто-рулевого комплекса – гребного и промежуточного валов, пера руля, заменены дейдвудные подшипники. Осуществлён ремонт более восьмидесяти единиц оборудования донно-бортовой арматуры, судовых трубопроводов.

В рамках докового ремонта проведена очистка и покраска подводной и надводной части корпуса, палубных надстроек.

После спуска на воду на «Михаиле Сомове» у достроечной набережной предприятия продолжатся работы по окраске палубы, крышек трюмов и других элементов надстройки.

Окончательные мероприятия по подготовке научно-экспедиционного судна к работе и предъявлению Морскому регистру судоходства «Красная Кузница» готовится завершить к началу ледохода на Северной Двине.

Ранее НЭС «Михаил Сомов» проходил доковый ремонт в АФ «СРЗ «Красная Кузница» в ноябре-декабре 2015 года и в январе 2018 года. В июне 2022 года вставал в ПД М-32 всего на пять дней для прохождения процедуры освидетельствования Морским регистром судоходства перед отправкой в Арктику.

Место «Михаила Сомова» на стапеле ПД М-32 занял сухогруз «Беринг». В рамках докового ремонта предусмотрены работы по восстановлению элементов винто-рулевого комплекса, оборудования донно-бортовой арматуры, ремонт и покраска подводной и надводной части корпуса.