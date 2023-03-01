Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Из плавдока "Красной кузницы" вышло научное судно "Михаил Сомов"

Корабелы СРЗ «Красная Кузница» – архангельского филиала Центра судоремонта «Звёздочка» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ вывели из плавдока научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов».

 Доковый ремонта судна проходил в течение двух с половиной месяцев на стапеле ПД М-32. По результатам дефектации была проведена замена части набора корпуса и наружной обшивки в носовой части правого борта. В ходе работ восстановлено почти двести погонных метров сварных швов.

 Также корабелами «Красной Кузницы» выполнены демонтаж, ремонт и монтаж оборудования винто-рулевого комплекса –  гребного и промежуточного валов, пера руля, заменены дейдвудные подшипники.  Осуществлён ремонт более восьмидесяти единиц оборудования донно-бортовой арматуры, судовых трубопроводов.

 В рамках докового ремонта  проведена очистка и покраска подводной и надводной части корпуса, палубных надстроек.

 После спуска на воду на «Михаиле Сомове» у достроечной набережной предприятия продолжатся работы по окраске палубы, крышек трюмов и других элементов надстройки. 

 Окончательные мероприятия по подготовке научно-экспедиционного судна к работе и предъявлению Морскому регистру судоходства «Красная Кузница» готовится завершить к началу ледохода на Северной Двине. 

 Ранее НЭС «Михаил Сомов» проходил доковый ремонт в АФ «СРЗ «Красная Кузница» в ноябре-декабре 2015 года и в январе 2018 года. В июне 2022 года вставал в ПД М-32 всего на пять дней для прохождения процедуры освидетельствования Морским регистром судоходства перед отправкой в Арктику.

 Место «Михаила Сомова» на стапеле ПД М-32 занял сухогруз «Беринг». В рамках докового ремонта предусмотрены работы по восстановлению элементов винто-рулевого комплекса, оборудования донно-бортовой арматуры, ремонт и покраска подводной и надводной части корпуса.

28 март 12:31 | : Будни

Главные новости


«Почему у нас такие дорогие квартиры?». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Здравствуй, детство с автоматом! Вояки вышли на «Позицию»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (304)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20