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Шура, сколько денег вам нужно для полного счастья?

На сакраментальный вопрос, заданный Остапом Бендером Шуре Балаганову, ответили современные жители нашей страны.

За 5 месяцев среднемесячная сумма, способная осчастливить россиянина, снизилась на 5%, а вот в городах-миллионниках запросы, напротив, выросли. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие более 20 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тыс. руб. в месяц, под новый год запросы были выше — 205 тыс. руб. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тыс. руб. соответственно). Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 000 руб. и 265 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более 80 000 руб. в месяц.

 Во всех городах-миллионниках счастливая сумма за 5 месяцев выросла. На первом месте по ожиданиям — столица, здесь для счастья нужно 260 тыс. руб. в месяц (+4% к октябрю прошлого года). На втором — Санкт-Петербург: 230 тыс. руб. (+17%). Третью строку занимает Владивосток, в столице Приморского края денежный эквивалент счастья составляет 220 тыс. руб. в месяц (+10% с октября прошлого года). В топ-5 входят Ростов-на-Дону (210 тыс. руб., +2%) и Хабаровск (205 тыс. руб., +5%). Чуть подешевело счастье в Тюмени, Иркутске, Барнауле, Екатеринбурге, Волгограде и Ярославле (минус 1—5%). В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Северной столице, Ижевске и Пензе (плюс 13—18%).

(кадр из к/ф «Золотой теленок»)

05 апрель 07:35 | : Экономика

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