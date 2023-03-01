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В Архангельске возводят шесть многоквартийных домов по программе расселения

На площадке возведения шести многоквартирных домов в Цигломенском округе столицы Поморья работают более 100 специалистов.

В настоящий момент на финишную прямую вышли работы по кирпичной кладке стен четырехэтажных домов.

«Сейчас активно ведутся мероприятия по устройству современных систем вентилируемых фасадов и утеплению зданий. Кроме того, бригады застройщика и субподрядчиков уже приступили к монтажу внутренних инженерных коммуникаций», – подчеркнул министр строительства и архитектуры региона Владимир Полежаев.

Если говорить о наружной инфраструктуре стройки, то здесь также продолжается прокладка коммунальных сетей.

Министр напомнил, что все шесть домов возводятся для расселения северян из аварийного фонда по нацпроекту «Жилье и городская среда». Кроме того, строительство домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья является важнейшим приоритетом Народной программы «Единой России».

В частности, планируется, что новоселье в строящемся социальном квартале в Цигломени до конца текущего года справят 342 семьи.

Еще 30 квартир в этих же домах муниципальные власти намерены предоставить детям-сиротам, - сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Архангельской области.

28 март 15:18 | : Экономика

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