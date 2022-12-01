В Архангельске Группой Аквилон введен в эксплуатацию еще один ЖК

Администрация столицы Поморья выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди жилого комплекса «АКВИЛОН REKA», который возводится Группой Аквилон в историческом районе Архангельска – Соломбале.
Одной из главных особенностей нового микрорайона является его расположение на берегу реки. Из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два сданных досрочно в эксплуатацию корпуса класса «бизнес» размещены у реки и имеют отдельную закрытую территорию с благоустройством.
Корпуса класса «комфорт» расположены рядом, на второй от берега линии. Их строительство ведется по графику.
На 2-й очереди (корпуса 3 и 4) закончено возведение монолитных конструкций, кладка наружных стен и внутренних перегородок, монтаж кровли, установка окон, штукатурка помещений. На 60% выполнен навесной вентилируемый фасад. Ведется прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей, выполняется внутренняя отделка.
На 4-й очереди ведется возведение монолитных конструкций 2-3-го этажей и завершается прокладка наружных электрических сетей.
При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. В целом ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.
Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб в скандинавском стиле, который бесплатно передадут в собственность жильцов.
Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой Аквилон на аукционе был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа Аквилон выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.
Поскольку дорожная инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в модернизации, Группа Аквилон профинансировала разработку проектно-сметной документации для транспортной развязки на пересечении ул. Советская и ул. Валявкина. Проект дорожной развязки предусматривает создание кругового движения, асфальтирование 3,3 тыс. кв. м дорожного покрытия, создание центрального островка с газоном площадью 2,1 тыс. кв. м, устройство порядка 3,7 тыс. кв. м новых тротуаров, оборудование 4 пешеходных переходов, двух остановок общественного транспорта.
В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов, шесть из них уже введены в эксплуатацию, на двух завершены общестроительные работы, ведется их приемка и оформление необходимых документов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир.
Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.
Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России». в 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.