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Администрация Архангельска отметила работу сотрудников регионального оператора

На прошлой неделе отмечался День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

 Почетные грамоты и благодарственные письма получили около ста представителей сферы ЖКХ Архангельска. 

Среди награжденных есть и сотрудники ЭкоИнтегратора – администрация Архангельска отметила Ольгу Барболину, заместителя начальника управления реализации услуг по обращению с ТКО, Надежду Данилавичене, руководителя группы по работе с управляющими организациями отдела по работе с физическими лицами и Ольгу Сорокину, ведущего специалиста группы по работе с управляющими организациями отдела по работе с физическими лицами.

 Благодарности сотрудникам передал генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков.

20 март 17:26 | : Экономика

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