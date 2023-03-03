Администрация Архангельска отметила работу сотрудников регионального оператора

На прошлой неделе отмечался День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.



Почетные грамоты и благодарственные письма получили около ста представителей сферы ЖКХ Архангельска.

Среди награжденных есть и сотрудники ЭкоИнтегратора – администрация Архангельска отметила Ольгу Барболину, заместителя начальника управления реализации услуг по обращению с ТКО, Надежду Данилавичене, руководителя группы по работе с управляющими организациями отдела по работе с физическими лицами и Ольгу Сорокину, ведущего специалиста группы по работе с управляющими организациями отдела по работе с физическими лицами.



Благодарности сотрудникам передал генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков.