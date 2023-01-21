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Работодатели в Поморье стали обещать премии направо и налево

Вопрос получения премий — важный, ведь это не только про суммарный доход, но и про то, насколько работника ценят и признают, насколько его роль в компании весома. Эксперты hh.ru выяснили, работодатели из каких отраслей наиболее щедры на премии, какие подводные камни есть в теме премирования работников, и какие спорные моменты, связанные с премированием есть, и как их разрешать.

 Анализ рынка труда показывает, что российские работодатели в начале 2023 года на 95% чаще стали упоминать премирование работников в вакансиях по сравнению с началом 2022 года. Наиболее щедрыми на премии оказались компании из розничной торговли, ИТ-сферы, финансового сектора, отрасли логистики и перевозок, а также телекоммуникаций и строительства. Реже всего о премиях упоминают в условиях труда работодатели из сферы «Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО», а также компании из области искусства, лесной промышленности и ЖКХ. 

 В лидерах по числу вакансий с возможностью получить премию на данный момент московские, петербургские компании, а также работодатели из Свердловской области. При этом за год сильнее всего выросла доля вакансий с возможностью премирования у работодателей из Челябинской области (+181%). В Архангельской области число вакансий и работодателей, готовых выплачивать премии работникам за год выросло на 123%.

 (фото с https://fishki.net/mix/2417567-.html

13 февраль 08:18 | : Экономика

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