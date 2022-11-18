Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Собственники квартир в новостройках группы Аквилон получают ключи

Сегодня начинается приемка-передача участникам долевого строительства квартир в 1-й очереди ЖК «Аквилон REKA» в Архангельске и в ЖК «Морепарк-1» в Северодвинске. 

Строительство этих двух жилых комплексов успешно завершено, получены разрешения на ввод в эксплуатацию.

Группа Аквилон постоянно совершенствует механизмы контроля качества выполнения работ и организацию устранения выявленных скрытых дефектов. Для этого в компании созданы специальные подразделения. Перед выдачей ключей отдел контроля качества проводит итоговую проверку всех квартир, а также инженерных систем, мест общего пользования, для того, чтобы еще до приемки выявить и устранить возможные замечания.

- Наши специалисты свяжутся с дольщиками и предложат им удобное для приемки квартиры время. Ничего сложного в этой процедуре нет, собственникам ничего не мешает самостоятельно принимать квартиры. Если при приемке возникают вопросы, то мы на них даем подробные разъяснения, а замечания стараемся устранить в кратчайший срок, - подчеркнул руководитель отдела контроля качества Группы Аквилон Сергей Стародубцев.

Напомним, что Федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» определяет, что между застройщиком и дольщиком заключается договор. Застройщик в предусмотренный договором срок обязуется построить дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать квартиры дольщикам, которые должны их принять. Передача и принятие квартиры, как объекта долевого строительства, осуществляются в срок указанный в договоре по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу. По действующему законодательству застройщик даёт гарантию на конструктив здания и инженерные сети на пять лет и три года соответственно. 

Весной запланирована передача квартир в ЖК «WeKing» построенного в городе корабелов и ЖК «River PARK» возведенного в столице Поморья. А в ЖК «ART.line» приемка квартир собственниками практически завершена.

В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. Сейчас компания строит в архангельской области 325 тыс. кв. м жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ.  

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.


01 февраль 10:29 | : Экономика

Главные новости


На фронте без перемен. Бахмут. Советская власть в США. И другие вести из Северной Области
В начале славных дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (12)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20