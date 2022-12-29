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На ЖК «Аквилон Listva» в Северодвинске ведется погружение свай фундамента

Жилой комплекс «Аквилон Listva» строится в городе корабелов на Архангельском шоссе рядом с ТЦ «Макси».  

На участке площадью 2 га в районе Нового города в 10 минутах от Белого моря возводится 9-этажный жилой комплекс класса комфорт+ общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. 

 В настоящее время на первой очереди комплекса завершается устройство котлована, строители приступили к погружению основного объема свай фундамента. На второй очереди выполнены статические испытания пробных свай. 

 ЖК «Аквилон Listva» спроектирован по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. 

 Фасады корпусов выполнены в спокойных тонах: сером, темно-коричневом и цвета слоновой кости. Архитектура скандинавского стиля идеально дополняет окружающий ландшафт.

Дом оборудуется комплексной системой SOUNDSTOP: шумозащитные окна, повышенная шумоизоляция внутренних перегородок и межэтажных перекрытий, а также индивидуальные вентиляционные клапаны под окнами. В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты. 

 Все квартиры спроектированы в соответствии передовой технологией «Разумные метры». Предусмотрен большой выбор планировок от студий до евро-четырехкомнатных квартир. Окна увеличенной на 30% площади получают современные стеклопакеты и систему защиты от детей. Все они сдаются в отделке White box, возможен дозаказ чистовой отделке в трех цветовых решениях. 

 Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, IP-домофонией, а также видеонаблюдением.

 Внутренняя часть парадных выполняется в дизайнерском стиле из натуральных материалов, дерева и камня. На первом этаже разместится пространство для коворкинга, где всегда можно спокойно поработать и позаниматься своими делами. Предусмотрены специальные места для хранения велосипедов и детских колясок. Специально для юных жильцов на территории жилого комплекса создается детский клуб «Аквилон KIDS». На подземном этаже разместятся сити-боксы - специально отведенные кладовые для хранения вещей, которые позволят освободить квартиру от ненужных или редко используемых предметов. 

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и зоной ворк-аут Выполненные в дизайнерском стиле скамейки в зонах отдыха добавляют внутреннему пространству эстетический акцент. Также рядом с домом предусмотрена большая общедоступная наземная автостоянка. 

В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.  Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ.  В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.


30 январь 11:08 | : Экономика

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