Группа Аквилон приобрела в Северодвинске землю под новое строительство

ЖК «Аквилон Listva» будет построен в городе корабелов на Архангельском шоссе рядом с ТЦ «Макси». Земельный участок был приобретен Группой Аквилон у частных собственников.
На участке площадью 2 га в районе Нового города в 10 минутах от Белого моря
планируется возвести 9-этажный жилой комплекс класса комфорт+ общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. Фасады корпусов выполнены в спокойных тонах: сером, темно-коричневом и цвета слоновой кости. Архитектура скандинавского стиля идеально дополняет окружающий ландшафт.
ЖК «Аквилон Listva» спроектирован по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Дом оборудуется комплексной системой SOUNDSTOP: шумозащитные окна, повышенная шумоизоляция внутренних перегородок и межэтажных перекрытий, а также индивидуальные вентиляционные клапаны под окнами. В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.
Все квартиры спроектированы в соответствии передовой технологией «Разумные метры». Предусмотрен большой выбор планировок от студий до евро-четырехкомнатных квартир. Окна увеличенной на 30% площади получают современные стеклопакеты и систему защиты от детей. Все они сдаются в отделке White box, возможен дозаказ чистовой отделке в трех цветовых решениях.
Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, IP-домофонией, а также видеонаблюдением.
Внутренняя часть парадных выполняется в дизайнерском стиле из натуральных материалов, дерева и камня. На первом этаже разместится пространство для коворкинга, где всегда можно спокойно поработать и позаниматься своими делами. Предусмотрены специальные места для хранения велосипедов и детских колясок. Специально для юных жильцов на территории жилого комплекса создается детский клуб «Аквилон KIDS». На подземном этаже разместятся сити-боксы - специально отведенные кладовые для хранения вещей, которые позволят освободить квартиру от ненужных или редко используемых предметов.
Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и зоной ворк-аут Выполненные в дизайнерском стиле скамейки в зонах отдыха добавляют внутреннему пространству эстетический акцент. Также рядом с домом предусмотрена большая общедоступная наземная автостоянка.
Реализовать проект планируется в течение четырех лет.
Напомним, что в рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, а также программы развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области квартиры для детей-сирот, построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций превышает 10 млрд. рублей.
По трем приоритетным инвестпроектам в Архангельске и Северодвинске, Группа Аквилон передаст Архангельской области более 200 квартир для предоставления по договорам социального найма детям-сиротам и жителям аварийных домов. В рамках программы комплексного развития территории в Северодвинске Группа Аквилон за свой счет расселит 5 деревянных двухэтажных домов в квартале 102. По масштабному инвестпроекту в квартале 100 компания построит и передаст безвозмездно муниципалитету детский сад на 140 мест и общедоступный парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театрального, а в рамках строительства ЖК «Аквилоnline» по соглашению с администрацией благоустроит привокзальную площадь. Еще один детсад на 125 мест в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская и сквер на ул. Урицкого будут построены в Архангельске, в рамках договоров на развитие застроенных территорий. Они также будут переданы муниципалитету. В рамках реставрации комплекса зданий пивзавода А. Суркова в столице Поморья создается уникальное общественное пространство – кластер креативных индустрий. Также девелопер открыл собственный завод по производству железобетонных изделий на Левом берегу в Архангельске. Компании, реализующие данные проекты являются резидентами Арктической зоны РФ.
В прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.