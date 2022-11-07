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"ЭкоИнтегратор" учит грамотно утилизировать новогодние елки

В Архангельске впервые реализуется проект по утилизации елей – с 16 по 31 января перевозчик регионального оператора будет осуществлять вывоз елок с контейнерных площадок города.

 – Ежегодно на контейнерные площадки Архангельской области выбрасываются сотни елок, – рассказывает генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – В этом году в рамках Года экологии в Архангельской области мы решили реализовать проект «Подари елке вторую жизнь», в рамках которого осуществим вывоз и утилизацию елей в Архангельске. Это позволит не только сократить количество отходов на полигоне, но и поддержать порядок на контейнерных площадках многоквартирных домов, не допустив завалов сезонными крупногабаритными отходами. Этот проект в следующем году мы готовы масштабировать.

 График вывоза елок с контейнерных площадок Архангельска:

 16.01 – Маймаксанский округ
 17.01 – Сульфат
 18-19.01 – Соломбальский округ
 20-22.01 – Октябрьский округ
 23-25.01 – Ломоносовский округ
 26-27.01 – Майская горка
 28-29.01 – Варавино-Фактория
 30-31.01 – Исакогорка, Цигломень

 В ходе реализации проекта елки будут накапливаться в ООО «Регион-лес», который в последующем займется измельчением деревьев в щепу и опилок.

 Проект реализуется региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор» в рамках плана мероприятий Года экологии в Архангельской области при поддержке Правительства Архангельской области, министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, администрации Архангельска, транспортного оператора ООО «Экопрофи» и ООО «Регион-лес».

14 январь 09:30 | : Экономика

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