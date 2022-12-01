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Группа Аквилон отчиталась по итогам 2022 года

В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир.

 Федеральный девелопер построил в Архангельске и Северодвинске 8 новых жилых комплексов. Пять из них уже введены в эксплуатацию, на трех завершены общестроительные работы, ведется их приемка и оформление необходимых документов.

 - Несмотря на непростую экономическую ситуацию и серьезное санкционное давление мы не снизили объемы строительства в регионе. Ни один объект в Архангельске и Северодвинске не был заморожен, все работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Дольщики получают ключи от квартир в установленный договором срок, - отметил генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.

 В этом году жители региона приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Почти 90% сделок было совершено с использованием ипотечных кредитов. В том числе и по инициированным президентом России Владимиром Путиным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой». Также застройщик совместно с банками-партнерами реализует собственные ипотечные продукты, которые позволяют создать для участников долевого строительство максимально комфортные условия по платежам.

 - Мы работаем индивидуально с каждым клиентом. Консультационные услуги по подбору квартир, по вариантам рассрочки и ипотеки абсолютно бесплатны. Все договоры оформляются в полном соответствии с 214-м федеральным законом «О долевом строительстве» и в обязательном порядке регистрируются в Росреестре. Средства дольщиков находятся на специальных эскроу-счетах и надежно защищены, - пояснила руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Надежда Носкина.

 Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено боле 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

 Также Группа Аквилон продолжает участие в социально значимых для региона проектах. В рамках создания кластера креативных индустрий PIVZAVOD ведется реставрация комплекса исторических зданий пивзавода А. Суркова в Архангельске. Общая площадь нового городского многофункционального пространства для инновационного бизнеса составляет 10 тыс. кв. м.

Компания активно участвует в программе развития застроенных территорий и новых проектах комплексного развития территорий в Архангельске и Северодвинске. Все обязательства по расселению аварийных деревянных домов по текущим соглашениям в Архангельске выполнены в полном объеме. В Северодвинске продолжается расселение 5 домов в рамках первого в регионе договора на комплексное развитие территории в квартале 102. Также в городе корабелов в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» Группа Аквилон строит детсад на 140 мест, который передаст муниципалитету, также как и общедоступный парк площадью 2,5 га, который создается на берегу озера Театральное. В Архангельске в рамках новых проектов за счет застройщика будет разбит сквер на ул. Урицкого и начата реконструкция парка им. Ломоносова.

Кроме того по приоритетным проектам Архангельской области Группа Аквилон передаст региону для предоставления нуждающимся порядка 200 квартир.

Группа Аквилон успешно реализует мероприятия по импортозамещению оборудования и материалов, используемых на объектах, строящихся в Архангельске и Северодвинске. Кроме того федеральный девелопер открывает новое производство в России, в том числе и высокотехнологичное. Так на собственном производстве Группы Аквилон в Санкт-Петербурге для системы «Умный дом» собирают не только планшеты, но и цифровое оборудование диспетчеризации и контроля здания. Используются преимущественно отечественные комплектующие. Мощности производства позволяют печатать 500 материнских плат в день, на полный цикл сборки планшета - от пайки материнской платы до упаковки готового продукта - уходит около трех дней. При этом программное обеспечение является собственной разработкой компании. Летом Группа Аквилон открыла в Архангельске свой первый производственно-логистический комплекс. В его составе уже работает завод по изготовлению железобетонных изделий и конструкций. Он укомплектован исключительно отечественным оборудованием и обеспечит непрерывный цикл работ на всех объектах компании в Поморье. На участке площадью 5,7 га расположились два бетоносмесительных узла с выработкой 400 кубометра бетона в сутки, линия по изготовлению свай производительностью 600 погонных метров в сутки, цех по формовке различных видов ЖБИ, оборудование для рециклинга бетона, а также база хранения и техобслуживания строительной техники вместе со складами. Общие инвестиции в проект превышают 150 млн рублей. Производственная база застройщика уже сформировала 90 новых рабочих мест, а к концу 2022 года штат планируют расширить до 130 человек.

 Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».

 - Мы получаем этот статус в восьмой раз, что говорит о добросовестной работе нашей команды, а также своевременном выполнении взятых на себя обязательств. При отборе кандидатов для награждения были проверены все наши строящиеся жилые комплексы на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков. Результаты подтвердили, что к компании нет претензий со стороны клиентов или контролирующих органов, а права и интересы покупателей недвижимости Группы Аквилон защищены в рамках действующего законодательства. Все наши строящиеся объекты получили очень высокие баллы надежности. Наша компания делает ставку комплексное освоение территорий, на возведение качественного и многообазного жилья, импортозамещение и использование самых современных строительных, инженерных и информационных технологий, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

 В будущем Группа Аквилон намерена не снижать объемы строительства жилья в Поморье. Так в 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

 Застройщики: ООО «СЗ «Стройтехнология», ООО «ТНС», ООО «СЗ «Аквилон-Северодвинск», ООО «СЗ «Бриз», ООО «СЗ «Победа», ООО «СЗ «Мир», ООО «СЗ «Приморский», ООО «СЗ «Аквилон-Недвижимость», ООО «СЗ «Притяжение», ООО «СЗ «ГорСтрой», ООО «СЗ «Парус-М», ООО «СЗ «Берег», ООО «СЗ «Соломбаластрой», ООО «СЗ «Двина Финанс», ООО «СЗ «Жилстрой», ООО «СЗ Бизнесстрой"

28 декабрь 10:50 | : Экономика

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