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Группа Аквилон приглашает в Новый год с новой квартирой

Офисы компании будут работать в праздничные дни.

Центральный офис в Архангельске на ул. Попова, 14, 6 этаж, тел. 8 (8182) 65-00-08 будет открыт:

29 декабря с 9.00 до 20.00
 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные дни
 3–6 и 8 января с 11.00 до 17.00
 с 9 января — по обычному графику.

В новогодние дни для клиентов компании действует специальная акция – квартиры по цене от 3,2 млн рублей!*

 В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье 8 новых жилых комплексов - более 120 тыс. кв. м нового жилья. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. В уходящем году в Архангельске и Северодвинске началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено боле 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков 

общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

 *Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 01.01.2023г. по 31.01.2023г. Подробности на сайте www.group-akvilon.ru и по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение не является публичной офертой. Стоимость в размере 3,2 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 24,89 кв. м, при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

26 декабрь 11:07 | : Экономика

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