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Сидеть с толком. Заключенные в Поморье заработали за год 117 млн рублей

Во взаимодействии с местными органами власти в учреждениях УФСИН России по Архангельской области осуществляется выпуск самых разнообразных видов продукции и услуг.

В подразделениях уголовно-исполнительной системы Поморья в уходящем году были приняты 23 программы трудовой занятости осужденных. Помимо работы в рамках данных документов колонии региона выполняли и другие заказы для учреждений муниципалитетов. В общей сложности объем 167 контрактов составил свыше 117 миллионов рублей. Только в текущем году это позволило обеспечить трудом 374 осужденных. Контракты, исполнителями которых стали исправительные учреждения УФСИН, были связаны с благоустройством муниципальных территорий и различными услугами в населенных пунктах, изготовлением различных изделий и проведением ремонтов. 

Ряд колоний проводят активную работу с детскими дошкольными образовательными учреждениями и средними школами: ремонтируют помещения, изготавливают оборудование для уличных площадок, ученическую мебель, малые архитектурные формы. В текущем году таких работ выполнено на сумму свыше 44 миллионов рублей.

Исправительными колониями №1 и №7 в Исакогорском и Цигломенском, а также Октябрьском и Маймаксанском территориальных округах г. Архангельска проводился текущий ремонт тротуаров и осуществлялось оказание услуг по разборке и утилизации сводов деревьев на сумму свыше семи миллионов рублей. В ИК-1 продолжается выпуск мебели. В рамках контрактов с Северным государственным медицинским университетом, Новодвинской центральной городской больницей, а также УМВД России по Архангельской области были реализованы девять контрактов на сумму более 19 миллионов рублей.

Большая работа во взаимодействии с представителями муниципалитетов была осуществлена и по изготовлению контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В 2022 году были заключены контракты на изготовление 29 металлических контейнеров и 65 контейнерных площадок более чем на восемь миллионов рублей. Наиболее крупные с администрациями Октябрьского, а также Исакогорского и Цигломенского территориальных округов г. Архангельска и  Коношского района. Работы выполнялись в исправительных колониях №1, №14 и 28.

Подразделения УФСИН России по Архангельской области готовы и далее производить разнообразную продукцию для благоустройства городской среды, решая при этом задачу трудовой занятости осужденных, находящихся в исправительных учреждениях. 

27 декабрь 10:48 | : Экономика

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