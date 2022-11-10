В Архангельской области срочно ищут врача-офтальмолога

Министерство здравоохранения Архангельской области открыло вакансию врача-офтальмолога, которому готовы платить от 103 000 рублей.
Для привлечения и стимулирования молодых специалистов работодатель предлагает денежную выплату начинающим сотрудникам (трудоустроенным по специальности впервые) в размере 500 000 рублей.
Среди условий также можно найти: ежемесячная компенсация оплаты жилья до 10 000 рублей и стоимости коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата в сумме 10 000 рублей за работу в структурных подразделениях, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области. Также работодатель готов к выплате компенсации стоимости проезда и провоза багажа в отпускной период для работника и несовершеннолетних членов семьи.
Обязательными критериями при выборе кандидатов станут: наличие сертификата по специальности и высшего профессионального медицинского образования.
Отметим, что в Архангельской области в сфере медицины с начала месяца открыто около 100 вакансий, в которых предлагается зарплата от 100 000 рублей. Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в области находится в пределах 56 600 рублей, увеличившись с начала года на 6 000 рублей.
Чаще всего работодатели Архангельской области в медицинской сфере ищут врачей, медсестер и медбратьев, администраторов и врачей-фармацевтов.