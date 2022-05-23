В Архангельской области в 2 раза вырос спрос на педагогов

Накануне начала учебного года в Архангельской области наблюдается повышенный спрос на преподавателей различных дисциплин. По данным hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, количество вакансий для учителей к августу выросло в два раза по сравнению с началом года.
Сегодня в области открыто почти 200 вакансий для преподавателей – это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов, в том числе, творческих. Средняя предлагаемая заработная плата составляет более 43 000₽.
Открываются также и необычные вакансии для учителей. Например, в Архангельской области открыта вакансия преподавателя баяна – предлагаемая зарплата составляет до 45 000₽ до вычета НДФЛ. Преподавателю предстоит организовывать и проводить процесс обучения детей, а также участвовать в общих мероприятиях школы. Другая вакансия предлагает работу преподавателем робототехники. Работодатель предоставляет модный, востребованный и актуальный продукт в сфере кибер-образования для детей, работу в прогрессивной команде профессионалов, полезный опыт от международной компании.
Топ-5 вакансий для преподавателей с самыми высокими предлагаемыми заработными платами в Архангельской области: