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В Архангельской области народ возвращается в офисы

В Архангельской области количество вакансий с удаленным форматом работы сократилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет более 200 вакансий за последний месяц. 

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с удаленным форматом работы в Архангельской области составляет около 50 000₽, что на 5 000₽ больше, чем в вакансиях с традиционным форматом работы. Соискатели же в основном хотят получать не ниже 40 000₽.

Чаще всего возможность работать удаленно предлагают компании из IT-сферы (58% вакансий), из финансового сектора (35%), а также из сферы «Услуги для бизнеса» (8%).

На данный момент каждый пятый соискатель в Архангельской области (22%) указывает в резюме, что желает работать удалённо. Интересно, что по сравнению с серединой лета доля соискателей, желающих работать удалённо, увеличилась более чем в 2 раза. Чаще остальных удалённо работать предпочитают мужчины в возрасте от 26 до 35 лет (31% от общего числа резюме). 

Соискатели в основном размещают резюме с удалённым форматом работы на такие профессии, как менеджер по продажам, программист, администратор, дизайнер, а также бухгалтер.

Вакансии с удаленным форматом работы, Архангельская область:

 

24 август 10:05 | : Экономика

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