В Архангельской области народ возвращается в офисы

В Архангельской области количество вакансий с удаленным форматом работы сократилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет более 200 вакансий за последний месяц.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с удаленным форматом работы в Архангельской области составляет около 50 000₽, что на 5 000₽ больше, чем в вакансиях с традиционным форматом работы. Соискатели же в основном хотят получать не ниже 40 000₽.
Чаще всего возможность работать удаленно предлагают компании из IT-сферы (58% вакансий), из финансового сектора (35%), а также из сферы «Услуги для бизнеса» (8%).
На данный момент каждый пятый соискатель в Архангельской области (22%) указывает в резюме, что желает работать удалённо. Интересно, что по сравнению с серединой лета доля соискателей, желающих работать удалённо, увеличилась более чем в 2 раза. Чаще остальных удалённо работать предпочитают мужчины в возрасте от 26 до 35 лет (31% от общего числа резюме).
Соискатели в основном размещают резюме с удалённым форматом работы на такие профессии, как менеджер по продажам, программист, администратор, дизайнер, а также бухгалтер.
Вакансии с удаленным форматом работы, Архангельская область: