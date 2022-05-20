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В Архангельскую область вернулась мода на секонд-хенд

С начала года российским работодателям по всей стране потребовалось порядка 800 новых сотрудников для работы в секонд-хендах. По сравнению с тем же периодом 2021 года спрос на таких работников в стране вырос в 2,5 раза.

 

В ряде регионов СЗФО спрос на работников секонд-хендов также достаточно высокий. Так, в Петербурге прирост вакансий от секонд-хендов составляет +75% за год, в Архангельской области +68%, в Карелии +77%, в Коми +54%, в Мурманской области +34%, в Ленобласти +45%.

Спрос на новых сотрудников у работодателей достаточно широкий и разнообразный. Так, компаниям нужны специалисты самых разных профессий: продавцы, консультанты, оценщики одежды и обуви, бухгалтеры, упаковщики, комплектовщики заказав, менеджеры по продажам и по работе с клиентами, администраторы магазинов, и торговых залов, директора магазинов или сети, а также HR-специалисты. 

Средняя предлагаемая зарплата для работников секонд-хендов в России на данный момент – 30 000₽. Одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях московских работодателей. Так, менеджеру оптовых продаж секонд-хенда компания готова платить до 100 000₽ на руки. 

«В определенных кругах комиссионный магазин – это своего рода клуб, где продавцы магазинов знают своих клиентов, их предпочтения и интересы. Обязательные требования почти каждой вакансии для продавцов - коммуникабельность, доброжелательность, энергичность. А директоров и менеджеров сетей - знание брендов, материалов и увлеченность модой», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

Подборка актуальных вакансий для работников секонд-хендов, СЗФО:

20 август 09:39 | : Экономика

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