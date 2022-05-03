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В Архангельской области отмечается переизбыток юристов

Уровень конкуренции в 4 профсферах на рынке труда Архангельской области выше, чем в среднем по стране. Это значит, что в этих профессиональных областях архангелогородцам сложнее найти работу, чем другим россиянам.

Самая высокая конкуренция среди соискателей-архангелогородцев за рабочее место в Архангельской области сейчас зафиксирована в сфере «Юристы». На данный момент на одну вакансию в этой сфере откликаются почти 7 кандидатов. Это почти в 3 раз выше, чем в среднем по России. 

Повышенная конкуренция за рабочие места в Архангельской области наблюдается среди выпускников вузов и студентов (более 6 соискателей на одно рабочее место). В это же время в России в среднем уровень конкуренции среди выпускников вузов и студентов чуть выше – 8,8 резюме на вакансию. В сфере маркетинга в Архангельской области наблюдается более напряженная атмосфера с поиском работы, чем в других регионах РФ: в Архангельской области на одно рабочее место претендуют более 4 человек, по России в среднем – 3,7. 

В Архангельской области конкуренция за рабочие места выше среднероссийских значений наблюдается в сферах «Страхование», «Маркетинг и реклама», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Безопасность».  

С другой стороны, в Архангельской области проще найти работу, чем в других российских городах в сфере «Высший менеджмент» (менее 2 кандидатов на вакансию). Близка к общероссийским значениям конкуренция среди соискателей в сфере консультирования (менее 1 человека на место), в сфере «Рабочий персонал» (1 кандидат), в сфере «Инсталляция и сервис» (чуть более 2 резюме на вакансию). Одна из самых низких конкуренций при достаточно высоком работодательском спросе в Архангельской области зафиксирована в сфере рабочего (1 человек на место) и домашнего персонала (менее 1 кандидата). 

Среди регионов СЗФО наибольшая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается в Калининградской области - почти 7 человек на рабочее место. Это даже выше конкуренции в Петербурге. Кроме того, конкуренция выше нормы по рынку труда зафиксирована в Коми – более 6 человек на вакансию. Низкая напряженность с поиском работы сейчас в Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Мурманской области, а также в НАО.

Уровень конкуренции на рынке труда, Россия и Архангельская область, лето 2022:

Профсфера

 

Россия

 

Архангельская область

 

Страхование

3,7

4,3

Маркетинг, реклама, PR

4,1

4,8

Высший менеджмент

4,5

1,5

Государственная служба, некоммерческие организации

2,5

1,0

Продажи

1,9

1,3

Производство

2,2

2,1

Медицина, фармацевтика

1,4

0,3

Банки, инвестиции, лизинг

1,8

0,7

Строительство, недвижимость

1,3

0,8

Искусство, развлечения, масс-медиа

3,4

3,8

Начало карьеры, студенты

8,8

6,2

Закупки

3,4

2,3

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

1,7

0,7

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

5,3

4,0

Добыча сырья

1,0

0,8

Информационные технологии, интернет, телеком

3,8

3,5

Административный персонал

6,2

4,8

Безопасность

2,7

3,4

Наука, образование

6,4

1,6

Консультирование

0,2

0,2

Рабочий персонал

1,0

1,0

Транспорт, логистика

2,5

2,0

Юристы

8,8

6,9

Автомобильный бизнес

2,4

1,8

Инсталляция и сервис

2,0

2,1

Управление персоналом, тренинги

5,8

3,7

Домашний персонал

0,5

0,1

Туризм, гостиницы, рестораны

2,6

1,2

 

17 август 09:15 | : Экономика

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