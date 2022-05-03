В Архангельской области отмечается переизбыток юристов

Уровень конкуренции в 4 профсферах на рынке труда Архангельской области выше, чем в среднем по стране. Это значит, что в этих профессиональных областях архангелогородцам сложнее найти работу, чем другим россиянам.
Самая высокая конкуренция среди соискателей-архангелогородцев за рабочее место в Архангельской области сейчас зафиксирована в сфере «Юристы». На данный момент на одну вакансию в этой сфере откликаются почти 7 кандидатов. Это почти в 3 раз выше, чем в среднем по России.
Повышенная конкуренция за рабочие места в Архангельской области наблюдается среди выпускников вузов и студентов (более 6 соискателей на одно рабочее место). В это же время в России в среднем уровень конкуренции среди выпускников вузов и студентов чуть выше – 8,8 резюме на вакансию. В сфере маркетинга в Архангельской области наблюдается более напряженная атмосфера с поиском работы, чем в других регионах РФ: в Архангельской области на одно рабочее место претендуют более 4 человек, по России в среднем – 3,7.
В Архангельской области конкуренция за рабочие места выше среднероссийских значений наблюдается в сферах «Страхование», «Маркетинг и реклама», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Безопасность».
С другой стороны, в Архангельской области проще найти работу, чем в других российских городах в сфере «Высший менеджмент» (менее 2 кандидатов на вакансию). Близка к общероссийским значениям конкуренция среди соискателей в сфере консультирования (менее 1 человека на место), в сфере «Рабочий персонал» (1 кандидат), в сфере «Инсталляция и сервис» (чуть более 2 резюме на вакансию). Одна из самых низких конкуренций при достаточно высоком работодательском спросе в Архангельской области зафиксирована в сфере рабочего (1 человек на место) и домашнего персонала (менее 1 кандидата).
Среди регионов СЗФО наибольшая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается в Калининградской области - почти 7 человек на рабочее место. Это даже выше конкуренции в Петербурге. Кроме того, конкуренция выше нормы по рынку труда зафиксирована в Коми – более 6 человек на вакансию. Низкая напряженность с поиском работы сейчас в Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Мурманской области, а также в НАО.
Уровень конкуренции на рынке труда, Россия и Архангельская область, лето 2022:
|
Профсфера
|
Россия
|
Архангельская область
|
Страхование
|
3,7
|
4,3
|
Маркетинг, реклама, PR
|
4,1
|
4,8
|
Высший менеджмент
|
4,5
|
1,5
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
2,5
|
1,0
|
Продажи
|
1,9
|
1,3
|
Производство
|
2,2
|
2,1
|
Медицина, фармацевтика
|
1,4
|
0,3
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
1,8
|
0,7
|
Строительство, недвижимость
|
1,3
|
0,8
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
3,4
|
3,8
|
Начало карьеры, студенты
|
8,8
|
6,2
|
Закупки
|
3,4
|
2,3
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
1,7
|
0,7
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
5,3
|
4,0
|
Добыча сырья
|
1,0
|
0,8
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
3,8
|
3,5
|
Административный персонал
|
6,2
|
4,8
|
Безопасность
|
2,7
|
3,4
|
Наука, образование
|
6,4
|
1,6
|
Консультирование
|
0,2
|
0,2
|
Рабочий персонал
|
1,0
|
1,0
|
Транспорт, логистика
|
2,5
|
2,0
|
Юристы
|
8,8
|
6,9
|
Автомобильный бизнес
|
2,4
|
1,8
|
Инсталляция и сервис
|
2,0
|
2,1
|
Управление персоналом, тренинги
|
5,8
|
3,7
|
Домашний персонал
|
0,5
|
0,1
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2,6
|
1,2