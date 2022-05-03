Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У россиян обоих полов путь к карьерному успеху стал короче

За последние 7 лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей стал короче. Если мидл-менеджерами в России становятся и мужчины, и женщины, то до топовых позиций гораздо чаще добираются представители сильного пола. Исключением является лишь традиционно женская должность директора по персоналу — впрочем, по сравнению с 2015 годом мужчины стали чаще занимать и эту позицию. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил 6800 резюме мидл- и топ-менеджеров.

Среди мидл-менеджмента в России можно встретить представителей обоих полов, однако некоторые должности все же являются традиционно мужскими. Больше всего представителей сильного пола — среди руководителей IT-отдела, начальников сервисно-технической службы (по 97% мужчин), отдела логистики (91% мужчин) и отдела закупок (78% мужчин). Напротив, преимущественно женскими можно считать должности главного бухгалтера (в 92% случаев главбухом является представительница прекрасного пола), начальника отдела кадров (90% женщин), руководителя отдела персонала и отдела обучения персонала (83 и 67% женщин соответственно).

При этом мужчины во многих случаях становятся мидл-менеджерами быстрее женщин. Так, путь к позициям руководителя отдела маркетинга, отдела рекламы и отдела обучения персонала у мужчин занимает в среднем по 4 года от начала карьеры, тогда как у женщин — в среднем по 5 лет. Среди руководителей call-центров преобладают дамы (их 64%), однако если мужчины достигают этой должности в среднем за 3 года, то женщины — за 5 лет. Аналогичная ситуация и с позициями главного бухгалтера, руководителя отдела персонала и планово-экономического отдела: хотя их чаще занимают женщины, мужской путь к этим должностям короче (в среднем по 6 лет от начала карьеры).

Впрочем, и женщины оказываются на некоторых «мужских» должностях быстрее конкурентов противоположного пола. По данным исследования, это наблюдается на позициях руководителя отдела логистики (женщины достигают их в среднем за 5 лет, тогда как мужчины — за 6) и руководителя отдела дизайна (4 года против 6 лет).

Традиционно «женской» должности начальника отдела кадров женщины тоже добиваются быстрее (7 лет от начала карьеры против 10 у мужчин).

Что касается топ-менеджмента, то здесь по-прежнему преобладает сильный пол: почти все высшие должности в российских компаниях в большинстве случаев занимают мужчины. Традиционно женской является лишь позиция директора по персоналу (73% из них — дамы). Незначительный численный перевес за женщинами также наблюдается на должностях финансового директора и директора по рекламе и PR (55% и 54% соответственно).

Мужчины быстрее достигают позиций директора по логистике, директора филиала, коммерческого директора (в среднем по 7 лет от начала карьеры против 8 лет у женщин), а также директора по качеству (6 лет против 7), финансового директора (8 лет против 9) и директора по рекламе и PR (в среднем 5 лет против 6). Несмотря на численное превосходство мужчин, женщины обгоняют их на пути к должностям генерального директора (в среднем 9 лет против 10), административного директора (7 лет против 9), директора юридического департамента (8 лет против 9) и директора департамента по работе с клиентами (5 лет против 6). Женская дорога к позиции директора по персоналу тоже короче мужской (8 лет против 9).

За 7 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, возросла доля женщин на должностях генерального и финансового директоров, руководителя отдела рекламы и PR (плюс по 11 п.п.). Напротив, мужчин стало больше среди директоров по качеству, HR, маркетингу и закупкам (на 16, 11, 14 и 10 п.п. соответственно), а также среди руководителей отделов дизайна, call-центра и логистики (на 14, 13 и 11 п.п. соответственно). При этом продолжительность карьерного пути к большинству должностей топ- и мидл-менеджмента по сравнению с 2015 годом сократилась для представителей обоих полов.

11 август 10:08 | : Экономика

Главные новости


Архангельская область – Ярославской: Не бойтесь концессии!
День рождения в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (135)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20